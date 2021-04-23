「世界蘭展」每三年在不同國家舉行，在國際上被譽為「蘭花界的奧林匹克」，台灣經過十餘年的努力爭取，23日「第23屆世界蘭花會議暨展覽」（World Orchid Conference, WOC）在台中開鑼了。

農糧署指出，原可望邀訪數千國際愛花人士到訪台灣，以具體提升台灣蘭花國際能見度，但是因防範新冠肺炎疫情擴散，改以視訊會議及數位蘭展的形式，將活動呈現在全球喜愛蘭花的朋友面前，並從24日以「2021 Virtual WOC 23rd」的數位創新方式在線上開展，展期至6月24日。

農糧署指出，世界蘭花會議計有來自46個國家、446名全球蘭花學者，以視訊會議發表最先進蘭花研究學術論文，包括論文77篇、海報62篇，提供全球蘭花產官學者共同研討改進，會議期活動期間，有興趣花卉愛好者可透過以手機、平板等各式影音媒體至前開活動官網，與講者即時進行視訊交流及回復問題，宛如蒞臨現場參加會議，且所有內容以影音錄製，將放置於活動官網公開至6月24日，使活動效應擴散得更廣更久。

農糧署表示，在舉辦世界蘭花會議同時也舉辦世界蘭花競賽，將超過1,000株的各式蘭花，以數位化掃描，首次由全球評審於線上評審，使疫情期間的國際競賽得以實現。

農糧署進一步指出，在台中市花博外埔園區展出大型花藝布置，包括：一、樂農館的「風之樹-風來疏竹」、「光之樹-光影戲竹」、「水之樹-水暖蘊竹」等三大主題；二、智農館的七大展區，分別有「溯．原–原生蘭特展」、「臺蘭奇芳–保育共生創作畫展」、「花育–教育扎根區」、「花藝競賽區」、「競賽花區」、「學生景觀區」及「新生–蘭花文創區」等展區。

(工商 )