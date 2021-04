歐洲國家持續關注新疆人權議題,中國駐比利時大使館及駐英國大使館這兩天分別發出聲明,譴責比利時法語區議會及英國議會下院通過的涉疆決議,宣稱「新疆種族滅絕是謊言和汙衊」。

22日,英國國會通過動議,認為新疆維吾爾族和其他少數民族正在遭受反人類罪(Crimes Against Humanity)和種族滅絕(genocide),呼籲英國政府採取行動中止這一狀況。

中國駐英使館發言人今天就此在官網發布「答記者問」,指聯合國大會通過「防止及懲治滅絕種族罪公約」明確規定了滅絕種族罪的定義,「滅絕種族罪的認定需要經過權威、嚴格的法律程序,要禁得起事實和歷史的檢驗。任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有『滅絕種族罪』。」

這名發言人並表示,中國在新疆所做的「去極端化工作」符合「聯合國全球反恐戰略」的原則和精神,當地已經連續4年多沒有再發生暴恐案件。

這名發言人說,稱新疆存在種族滅絕,是「打著人權的幌子就涉疆問題上搞政治操弄」。英國議會下院的涉疆動議嚴重違反國際法和國際關係基本準則,粗暴干涉中國內政,中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

比利時法語區議會21日通過一項涉疆決議,指責中國新疆存在「強迫勞動」、「再教育營」等。中國駐比利時大使館昨天也在官網發出聲明,對此表示堅決反對並予以強烈譴責。

這篇聲明說,「中國新疆的大門始終是敞開的」,中方歡迎聯合國人權事務高級專員訪問新疆,「但訪問不是搞有罪推定式的所謂『調查』」,任何人利用此事進行政治操弄,絕不會得逞。

聲明呼籲法語區議會有關議員立即停止利用涉疆問題搞政治操弄、干涉中國內政。

根據聯合國1948年底通過的「滅絕種族罪公約」(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),種族滅絕指蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體的行為,包括:

殺害該團體成員;導致該團體成員在身體上或心智上遭受嚴重傷害;故意使該團體處於某種生活狀況下,以毀滅其全部或局部之生命;以強制措施意圖防止該團體內的生育;強迫轉移該團體的兒童到另一團體。

外媒報導,新疆過去幾年設立「再教育營」,強制監禁上百萬維吾爾人及其他少數民族;中國則稱再教育營是職業訓練中心,有助根除極端主義並培訓新技能。

但外界對中國官方說法多所質疑,與維吾爾人同為突厥民族的土耳其,其外交部就曾在2019年公開抨擊中國當局「對維吾爾人有系統的同化政策」。其他也有學者提出有關新疆「強制勞動」、「強制絕育」的研究報告。

