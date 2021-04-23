鞋材股的台灣百和(9938)、百和興業-KY（8404)首季獲利都繳出漂亮的佳績，展望第2季，在無錫建案持續交屋入帳、客戶訂單持續成長，再加上緹花網布維持高檔水準，營運都將比首季來得更好，全年度成績都將維持成長趨勢。

台灣百和首季成績不錯，EPS達1.94元，創單季新高，表現優於預期。第2季子公司無錫建案二期交屋金額持續增加，加上客戶訂單持續成長，業績表現可望優於首季。2021年，在主要客戶訂單恢復成長趨勢，加上房地產貢獻金額持續成長與緹花網布虧損金額縮小，營運可望維持成長。法人預估，台灣百和今營收將成長25%以上，金額將落在186億元附近。

百和發展至今已成為黏扣帶、鞋帶、織帶與射出鉤等產品廠商，目前為全球最大粘扣帶製造商。產品主要應用於服飾、鞋類與運動配件外，還發展至包包、紙尿布、醫療器材、玩具與汽車用品上。台灣百和研發能力，已從傳統OEM提升到ODM。百和客戶為製鞋廠與成衣廠，主要配合客戶生產基地交貨，集團營收地區觀察，其中台灣地區21~23%、大陸百和興業36~40%、越南28~30%、大陸其他1~2%、印尼7~8%與北美2~3%。

百和-KY首季營收及獲利聯袂成長，EPS1.23元，創單季新高。第2季在無錫建案持續貢獻，及緹花網布維持高檔水準，業績表現可望優於首季。2021年在主要客戶訂單恢復正常水準、無錫房地產大幅成長，加上越南百宏(緹花網布)虧損大幅減少，營運將持續成長。法人預估，百和興今年營收年增率將達4成以上，金額約94億元左右。

百和-KY為台灣百和集團成員之一，台灣百和持股比例51.6%，旗下主要生產基地位於東莞與無錫，產品分成五大類，分別為黏扣帶、織帶/鞋帶、鬆緊帶、射出鉤與其他。黏扣帶方面主要用於運動鞋與成衣配件，預期今年此部分營收年增將在9%左右；織帶/鞋帶受惠今年國際品牌恢復正常採購量，又成功打入國際智慧手錶紡織材質錶帶，此部分營收年增可望接近2成；鬆緊帶主要用在褲頭帶、外套下襬、袖口及其他需要鬆緊功配件，在鬆緊帶擴大產品應用面，營收年增將在1成以上；另外，射出帶(鉤)及其他方面營收也將維持成長趨勢。

(時報資訊)