築間餐飲集團2020年在疫情逆風中逆勢擴張，一舉推出4個新品牌，全年新展達24家店，帶動全年營收躍增53.3％至21.81億元。2021年除再推新品牌，並預計加速展店達30家，使全台總店數突破百家，全年營收向上挑戰40億元，持續朝IPO上市櫃目標邁進。

築間餐飲集團2020年實收資本額2.26億元，2010年以鍋物品牌「築間幸福鍋物」起家，2018年開放加盟後展店加速。考量火鍋市場競爭加劇，集團去年鎖定火鍋及燒肉作為主要發展項目，並啟動創立以來最大展店計畫。

築間餐飲集團去年在疫情期間積極培育人才，加強人員及商品品質，並利用市場洗牌之際進駐一級戰區。同時，下半年接連推出「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏 鍋物放題」及「本格和牛 燒肉放題」4個新品牌，積極拓展集團營運版圖。

合計築間餐飲集團去年新展11家「築間幸福鍋物」、6家「燒肉Smile」、3家「有之和牛」、3家「日暮裏」及1家「本格和牛」，合計新展達24家、全台總店數達70家，帶動2020年集團營收逆勢跳增至21.81億元，較2019年14.23億元躍增達53.3％。

看好台灣餐飲內需爆發，築間餐飲集團展店步伐愈趨積極，今年初再推第6個新品牌「杉本 黑毛和牛一頭切」，並新展2家「築間幸福鍋物」及「有之和牛」、1家「本格和牛」，將總店數推升至76家，預計5月初再開出「有之和牛」台中松竹店。

目前築間餐飲集團共有59家「築間幸福鍋物」、6家「燒肉Smile」，客單價均為480～520元，5家「有之和牛」客單價800～900元，3家「日暮裏」客單價600～650元，2家「本格和牛」客單價900～1000元，「杉本 黑毛和牛一頭切」客單價1200～1400元。

展望今年，築間餐飲集團除預計新展達30家店，推升全台總店數突破百家外，起家品牌「築間幸福鍋物」亦規畫升級為「蔬食自助」吃到飽型態，續拚全年營收跳增上看40億元。同時，內部亦進行組織調整，以符合IPO上市櫃要求，朝進軍資本市場目標邁進。

據了解，為因應集團營運版圖擴張後，築間餐飲集團斥資逾2億元，買下興富發位於台中七期、目前興建中的「台中TOP1環球經貿中心」14樓，樓層坪數約300多坪，將作為集團總部辦公室使用。該棟商辦預計2022年首季完工交屋。

(時報資訊)