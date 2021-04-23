針對美國總統拜登此前提出之2.3兆美元的龐大計畫，美國參議院共和黨人周四反提出一項5680億美元、為期5年的基礎建設計畫，並表示這項方案是邁向兩黨協商的善意之舉。

參院共和黨新提出的方案僅聚焦於傳統基礎建設和寬頻連網項目，其規模甚至低於本周稍早時自家陣營所提出之介於6,000億至8,000億美元的計畫。

民主黨人對此反應不一，有些人認為該計畫不足以完成修復美國基礎設施的任務，且仰賴使用者付費做為財源只會懲罰勞工階層。

共和黨的計畫不必提高稅賦，而是完全由電動車與其他項目之使用費、未動用的聯邦資金，以及來自州和地方政府所貢獻的款項來支應。

在發布消息之前，共和黨人周四已先將該方案送交給拜登。這項計畫的規模甚至不到拜登計畫的四分之一。民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，任何基礎建設提案都必須是環保的，且不能由勞工買單。

稍早前媒體報導拜登擬提議大幅提高資本利得稅與富人稅，受此打擊，美股三大指數同步下挫近1%。

(時報資訊)