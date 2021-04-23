日本擬於2年後排放福島核廢水入海，駐日代表謝長廷日前稱「台灣也有排放核廢水」，遭各界撻伐。國民黨昨日（22）表示，已發檢舉函至警政署長信箱，舉發謝散布假消息，呼籲府院盡速要求警政署法辦。內政部長徐國勇昨日則表示對此事不知情。對此，媒體人陳揮文則表示，其實藍營可直接去地檢署告發謝，這樣問題就解決了。

根據《中國時報》23日報導，國民黨昨天表示，已發檢舉函至警政署長信箱，舉發謝長廷散布假消息，呼籲府院比照迅速處理假消息的作風，儘速要求警政署法辦謝，讓釋放虛假訊息的源頭得到法律制裁。但謝昨再於臉書表示：「我的確有說，我們的核能廠的含氚廢水也是排入海洋，若核能廠沒有排放含氚廢水，我願意承擔法律責任。」

對此，陳揮文昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示：「各位新聞同業對徐部長太苛刻了，因為徐國勇算是謝系的，雖然謝系可能已算『謝謝收看』，但是畢竟謝長廷是徐之前的「老闆」，你叫他去辦他以前的老闆，比較『那個』啦！」。

陳揮文強調，若國民黨人士或藍營支持者夠積極的話，其實也不用管徐國勇辦不辦，這並非內政部長決定的，其實直接到地檢署去告發謝長廷就解決了，這只是「要或不要」的問題而已。

(中時新聞網)