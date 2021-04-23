黃姓男童疑遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。（圖／家屬提供）

黃姓男童疑遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。（圖／家屬提供）

台中7歲黃姓學童21日到校外上柔道課，遭教練、學長輪流重摔20多次，疑因腦震盪當場嘔吐昏迷，送醫發現顱內嚴重出血，經開顱手術後呈現腦死，就算救活也可能成為植物人。警方偵訊後將何姓男教練依過失傷害罪移送，至於是否另有學員涉案？有待檢方進一步調查釐清。

家屬出示影片，身高多出1個頭的學長，拉著男童練習側摔或過肩摔；男童半推半就求饒，仍被學長強拉側摔，趴在地上無法起身。陪同上課的男童舅舅表示，外甥才學柔道2個禮拜，一共上8次課，疑還未學會護身倒法，事發當晚被學長摔了20多次，教練也出手至少7次。

男童舅舅說，外甥當晚7點開始上課，過程多次作嘔，教練竟無情表示「以後上課前別讓他吃這麼多」，接著點名2名學長輪流摔人，外甥多次求救直喊「我的頭、我的腳，不要了啦！」男童舅舅不捨表示，外甥知道再爬起來一定會再被摔，教練竟語帶威脅說「起來喔！不起來換我摔你」，最後真的自己出手。

男童舅舅控訴教練教學過當，放任學員重摔外甥，非但沒有上前制止，外甥已經雙膝跪地求饒，仍不為所動。外甥最後躺在柱子後面沒反應，自己上前查看，驚見外甥些微抽蓄，臉色、嘴唇發白、眼睛翻白。

黃姓男童疑遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。（圖／家屬提供）

黃姓男童疑遭柔道教練及學員輪流重摔，導致顱內出血、腦死，家長不捨守護在加護病房外，期待奇蹟出現。（圖／家屬提供）

「怎麼會這樣？」男童舅舅質問，教練竟回說「他知道全身放軟沒辦法摔，照我多年經驗，這是演的，剛剛嘔吐不知道無噎到，不放心的話可以帶去醫院檢查。」

男童舅舅察覺不對勁，在其他家長協助下，將陷入昏迷的男童送往豐原醫院急救。豐原醫院說明，7歲黃姓男童4月21日晚上9點36分到院急診，當時意識昏迷，有抽蓄、瞳孔放大及顱內出血，經緊急開刀處置，生命跡象仍不穩定，目前於加護病房插管中，昏迷指數3分。

黃父難過表示，教練剛開始跟他解釋說「柔道摔的過程會有防護，可能孩子不想被摔，會假裝撞擊地板」。醫師開刀之後告知孩子身體多處瘀青，嚴重顱內出血，像是出車禍，就算救回也是植物人，他據此質問教練，對方才坦承有指示3、4年級學員摔人，自己也有摔。

黃父質疑說法前後矛盾，教練才低頭頻頻道歉，最後不發一語。警方表示，何姓教練偵訊時坦言訓練過程對男童重摔多次，全案依過失傷害罪嫌移送檢方指揮偵辦，至於是否有其他學員涉案及傳訊必要，有待檢察官指示。

教育局表示，開班單位為台中市體育總會柔道委員會，於瑞穗國小旁體育館地下室推廣體育活動。黃姓男童在學習過程中不幸發生意外，教育局深感難過與遺憾，除持續關心男童腦部救治與復原的進度，已請學校主動協助學生家長提供法律扶助，必要時協助求償。

台中市運動局長李昱叡也並譴責失當的指導行為，他強調任何選手培訓過程，一定都以人員生命安全為第一優先考量，安全維護、身體體能狀況、及訓練環境安全均應確實掌握，並隨時注意安全，呼籲未來所有指導選手的教練應該落實安全管理，以維護選手身心權益。

(中時 )