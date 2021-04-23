江宏傑心死訴請離婚！ 福原愛現況曝光「全都失去了」

桌球界金童玉女福原愛、江宏傑4年甜蜜婚姻即將告終，52天前福原愛先被日媒爆出跟高帥男共遊橫濱，接著又有報導指她不堪長期受夫家言語精神霸凌，年初就向江宏傑視訊提出離婚。原先表示對妻子的愛沒變的江宏傑，今被證實已在22日親自送件遞狀、委任律師訴請離婚，據知，江宏傑之前就表示不會把一雙兒女交給福原愛，如今一場爭監護權大戰即將展開。

福原愛、江宏傑4年前挺過被外界唱衰「格差婚」的爭議結婚，結婚以來，兩人一直給人幸福婚姻形象，也因此受邀不少代言與站台，今年初福原愛為東京奧運暫時離開台灣，但她在日本節目上透露有將生活重心移回家鄉的打算，發文也開始沒標記江宏傑，引來婚變質疑，江宏傑第一時間則低調稱沒有此事。

福原愛、江宏傑4年婚姻觸礁。（圖／中時資料照片）

日媒接著爆出，福原愛在日本期間與有「橫濱大谷翔平」封號的高帥男共遊3天2夜，兩人住進同一家飯店，福原愛解釋兩人是各住一間房，江宏傑為此發聲明，表示：「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課」，承認兩人因文化差異有過爭執。

江宏傑3月帶女兒親自送福原愛媽媽回日本。（圖／中時資料照片）

本月初，日媒報導福原愛已經聘好律師，準備打離婚官司，江宏傑這方也態度轉為強硬，私下挑明：「我不會把孩子交給妳」，外界以為江宏傑極力想挽救這段婚姻，週刊報導友人提到江宏傑近況，問及離婚意願時，竟回答：「（他）沒有說不離喔！」，似乎做好當單親爸爸打算，本月初他替兒子過生日時，也放話：「給你百分之兩百的愛」。

今江宏傑傳出已經主動向法院訴請離婚，據知他是本人現身親自遞狀，而家事法庭針對訴請離婚以及子女監護權案件，都會先進入調解程序，若雙方調解不成，才會進入實質審理由法院判決。

(中時新聞網)