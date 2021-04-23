台東都蘭觀海平台23日中午傳出飛行傘墜落意外，一名外動力飛行傘鄧姓教練，中午在東河鄉都蘭海邊試飛時，疑似飛行傘突然失去動力，人從高約3層樓的空中，直接落地，造成頭部受創，身體多處擦傷，被附近露營區民眾發現後緊急報警消防隊進行救護，隨即送到台東馬偕醫院急救，詳細事故原因正在了解中。

據了解，台東70歲的鄧姓教練，是台東老牌的飛行傘教練，經常在縣內各點進行動力飛行傘試飛，這次是趁颱風走後風力減緩到都蘭岸際飛行，未料竟傳出意外。

台東都蘭觀海平台由一名教練操控的飛行傘突然失去動力，教練墜落頭部重創。（蔡旻妤攝）

(中時 )