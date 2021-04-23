今年台灣燈會受到疫情影響停辦，但改成花燈競賽評選，全國共303件作品角逐燈王寶座，來自彰化的誠正中學花燈班，以「扭轉乾坤、輪轉幸福」主題花燈，受封傳統組燈王殊榮，消息一出全校師生歡欣鼓舞，此次花燈主題寓意也是希望學生雖身處逆境，仍堅持信念努力學習，必能扭轉乾坤、輪轉幸福。

誠正中學彰化分校這次得獎作品以「牛」年為主題，花燈班同學發揮創意設計，以「牛郎織女」的淒美愛情故事為藍本，勉勵學生雖身處逆境，仍要堅持信念努力學習，必能扭轉乾坤，翻轉命運，迎向幸福。

訓導科導師蔡香綿表示，獲獎的花燈一共耗時近7個月時間製作，由花燈班5名同學共同完成，利用每周二的社團時間製作，從骨架、接電、到表布等等，每一個步驟都是學生自行完成，相當考驗技巧以及耐心，也感謝燈藝名師李明華老師的指導，帶領學生奪得燈王寶座。

今年台灣燈會受到疫情影響停辦，但改成花燈競賽評選，全國共303件作品角逐燈王寶座，來自彰化的誠正中學花燈班，以「扭轉乾坤、輪轉幸福」主題花燈，受封傳統組燈王殊榮。(誠正中學彰化分校提供／吳建輝彰化傳真)

蔡香綿說，今年7月學校將改制，這次花燈主題除了具有正面教化意義外，同時也希望能喚醒民眾給予這群逆風少年多一些關懷與鼓勵，學生在製作過程中，曾因意見不同等摩擦出現放棄念頭。但最終在老師們的鼓勵下，將作品完整呈現，一方面提升專業技能，也增加學生的自信心。

蔡香綿強調，這次作品對於這些孩子未來的人生旅途中，充滿了正能量的轉變，慶幸他們沒有放棄還越挫越勇，也在錯誤中不斷學習，雖然這群孩子都曾犯過錯，但在學習的過程中，仍可感受到他們一心悔改，努力向上的意志。

(中時 )