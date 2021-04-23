三星電子宣布在台推出全新線上獨賣機種Galaxy M12，承襲M系列親民價格與時尚設計，具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、90Hz螢幕更新率及5,000mAh電量，高性價比提供消費者全新的選擇。此外，三星亦分享4年來三星商城上線後的營運成果，2020年營業額年成長超過6成，加上大環境影響，線上通路未來商機持續看好。而三星也計畫因應台灣消費者型態與需求，逐步進行通路策略調整，強化虛實整合。消費者除了在線上直接購買商品，也可至門市實際體驗並即時諮詢。若有需求，門市人員也可協助線上下單，如此可集結實體與線上通路優勢，進而提供消費者更便利的購物體驗。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「面對大環境的衝擊與轉變，線上通路市場蓬勃發展，整體手機線上通路銷售量亦有逐年上升的趨勢，其中，$4,999元以下價格帶的手機，年成長近3成，極具潛力。如三星去年4月推出的首支線上通路販售限定手機－Galaxy M11，推出後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單，帶來超乎預期近4成的銷售佳績！今年，三星乘勝追擊推出網路獨賣的Galaxy M12，強化整體手機市場的佈局，期望能較上一代目標成長10%。」

Galaxy M12外觀採用微粒紋理（Micro Pattern）設計，結合霧面消光金屬視覺效果，俐落的垂直線條打造吸睛外型，手感舒適。搭載6.5吋V極限全螢幕及90Hz螢幕更新率，提供熱愛追劇、玩手遊或具有多工作業需求的消費者的清晰視野。此外，Galaxy M12不僅配備5,000mAh超長續航力電池，也支援15W閃電快充功能。搭載One UI作業系統，直覺操作的使用介面，便利性更高及效率。Galaxy M12並支援Samsung Health，能為消費者紀錄各項身體與運動資訊，一手掌握健康數據。

鎖定各年齡層熱愛透過鏡頭紀錄生活、分享片刻的社群一族，全新Galaxy M12搭載4+1鏡頭，分別為4,800萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭及800萬畫素自拍鏡頭。超高畫素主鏡頭讓使用者不論白天或黑夜，都能捕捉明亮、清晰影像；123°視角的超廣角鏡頭，在拍攝遼闊的戶外大場景時，提供壯麗影像，還能自動偵測超廣角模式的使用時機和建議；透過景深鏡頭，手動調整景深程度，拍出突顯人物、美食、動物等主體的淺景深照；新搭載的微距鏡頭，能特寫近至4cm，不錯過微小的美感。

Galaxy M12將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，建議售價NT$4,990，於4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路發售。

(科技)