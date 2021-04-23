珍愛藻礁公投將在8月登場，蔡英文總統昨(22日)與環團代表面對面溝通，針對環團要求三接案立即停工等議題無具體回應。藻礁公投領銜人潘忠政在會議結束後，表示「我的感覺很沉重」，認為經過此次會面，他更加認為「小英總統是局外人」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文當然不可能是局外人，她只是希望環保團體「體諒她」，所以讓自己看起來像個「局外人」。

黃暐瀚今（23日）在臉書發文表示，直到此刻，環保團體（大多數）仍舊認為，總統還是那個，2013年，跟環團一起觀察藻礁生態，並寫下「藻礁永存」的蔡英文。是跟環保團體一樣「珍愛藻礁」，不忍破壞的蔡英文。是被台電中油經濟部「一手遮天」蒙騙無知的蔡英文。所以，環保團體，會說蔡英文是「局外人」，也因為是局外人，蔡英文不能算是破壞藻礁的人，也就不是讓環保團體失望的人，蔡英文根本從頭到尾「不知道」，因為她是「局外人」。

黃暐瀚直言，他話講完，誰贊成？誰反對？蔡英文怎麼「可能」是局外人，怎麼「可以」是局外人？黃暐瀚稱，蔡英文當然「不是」局外人，比起台灣大多數，在幾個月前，才第一次聽到「藻礁」的台灣年輕人而言，蔡英文早在八年前，就已經親自去桃園看過藻礁，所以「不可能」是局外人，蓋三接會對藻礁有多少破壞，蔡英文當然懂，且政府的行政資源與公權力，是掌握在總統一人手上，尤其蔡英文拿了史上最高的817萬票，總統「不決斷」？誰來決斷？

黃暐瀚強調，蔡英文當然不是局外人，蔡只是希望環保團體「體諒她」，所以讓自己看起來像個「局外人」。若公投過關，蔡不傷，因為蔡看似從未贊成三接；若公投沒過，環保團體也對蔡不怨，因為蔡表情凝重，心不甘情不願，蔡是被經濟部欺騙的「局外人」。真要做到這種程度，這樣置身事外，其實蔡英文也就別這麼累了，乾脆回官邸逗狗養貓，徹底當個「局外人」算了，把該決定、該負責的「國家大事」，交給副總統賴清德來決斷吧！「如果，您真的這麼想當個『局外人』的話」。

(中時新聞網)