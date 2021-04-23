華航印尼籍機師在澳洲確診，指揮中心今公布其足跡，個案曾於4月19日出入大園清真寺（桃園市大園區自立一街8之2號）以及全聯蘆竹南竹店（桃園市蘆竹區南竹路二段171-1號）。

這名印尼籍40多歲的男性機師，4月20日執勤前往澳洲，自覺喉嚨癢，在當地檢出新冠肺炎陽性。指揮中心接獲通報立即展開調查，針對個案在台灣的接觸者匡列、採檢，其中2人確診，分別是機師的兒子（案1090）及同事（案1091）。

案1090是一名19歲的印尼籍男生，因為沒有其他出國史，確診後被列為本土個案；案1091則是50多歲印尼籍男性，是確診機師的同事。染疫3人均曾於4月16日中午12點至下午1點前往台北清真寺（台北市大安區新生南路二段62號），當天現場有400人。

案1091曾於4月16日前往台北清真寺。（指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，近期染疫的3名機師，案1078、1079、案1091是否為本土個案，還要再釐清。目前仍傾向以飛航安全為重，暫不考慮改變機組員的檢疫方式，將立即展開擴大採檢，已要求華航前艙機組員共1270人採檢，同時也提醒後艙機組員及家人若有任何症狀，要趕快報採。

指揮中心呼籲，曾出入相關場所民眾應自主健康管理，若於5月3日前出現發燒、上呼吸道不適、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸工具。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業別、周遭其他人是否有類症狀等。

陸續染疫的華航機師及家屬，都去過台北清真寺。（中時新聞網製）

(中時新聞網)