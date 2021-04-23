新北市板橋、蘆洲、鶯歌共3家公共托老中心今天舉行聯合開幕儀式。新北市長侯友宜開心到場揭幕，侯友宜表示，一個月前才揭幕3家，今天又有3家；目前累計已有55家正式投入營運服務長者，同時目前還有5家籌備中，希望提早完成60家的預定目標，逐步達到安居樂業、在地老化的理想，讓新北市成為一座長者幸福城市。

侯友宜指出，台灣人口老化快速。新北市65歲以上從10年前的34萬到今年已逾62萬人，平均每個月增加近3000人。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲。因此有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力，正因為如此，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

侯友宜說，新光保全關懷社會福利基金會、福鷺社會企業及創辦人金婷女士於板橋、蘆洲、鶯歌設立公共托老中心，分別以法人、公司及個人等不同性質成立，顯見新北在辦理公私協力邀集民間參與成效卓著，投入長照產業的單位也越來越多元，服務單位除提供日間照顧服務外，還結合C級巷弄長照站，辦理文康活動、健康促進活動、長照諮詢及轉介等服務，讓中心成為社區長者的第二個家。

枋橋公共托老中心，除提供日間照顧服務外，並運用新光保全企業堅實的科技基石，打造人性化、貼心且安全的在地空間。從出入口設置體溫監控結合門禁管制的人臉辨識系統，活動型防疫機器人隨時感應洗手、抗菌噴霧並做整體使用環境的空氣濾淨，透過前瞻科技應用，以光離子催化技術產生環境淨化，有效消除環境異味與殺菌，讓防疫更全面；此外，浴廁也設有防跌偵測裝置，隨時確保長輩動態安全。活動規劃部分，設計喚起長輩兒時記憶的活動，讓每一位長輩從心出發感動；定期舉辦匠人策展活動，協助長輩完成年輕時未竟之夢，重拾成就感與生命尊嚴，落實活躍老化的目標，透過創新科技及結合在地文化特色，讓長者持續活躍，並達成自立生活的願景。

衛生局長陳潤秋表示，市長就任之初曾期望在民國111年成立60家公共托老中心。衛生局積極尋覓場地及合作對象，在110年3底前成立52家緊接著在4月23日又成立3家，以期快速因應高齡化社會的照顧需求，也期待能複製公私協力成功的模式讓5家正在籌備中的單位可以儘速加入服務長者行列，完成市長交付的任務，用心守護新北市每位長者。

(中時新聞網)