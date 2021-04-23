台中市外埔區水美里眾多人口聚集，卻苦無公有土地可闢建民眾休憩空間，立法院副院長蔡其昌23日邀集相關單位會勘，爭取400萬元經費，將在水美路打造水美社區公園，提供民眾日常休閒活動使用。

立法院副院長蔡其昌今邀集農委會水土保持局台中分局科長劉鎮榮、台中市議員施志昌、外埔區公所公用及建設課課長王柏森、水美里長陳俊樑與地主大甲中央扶輪社前社長李芳政等人進行會勘。

蔡其昌指出，水美社區人口密集，但卻缺乏休閒遊憩空間，居民必須到比較遠的公園散步，有人嫌麻煩，乾脆打消出門念頭，生活品質大受影響，感謝地主李芳政無償提供土地，協助政府完成地方居民需求，在社區中建設綠美化小公園。

外埔區水美里眾多人口聚集，卻無公有土地可闢建休憩空間，立法院副院長蔡其昌23日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

蔡其昌也提到，水美社區案例，政府並無花費大筆經費，卻能大大提升地方生活品質，台中這座城市若要變得更加美麗，未來政府應多關注這類案件，大家一起努力共創更美好生活。

施志昌說，近幾年時常收到水美社區居民請託，希望能改善社區裡沒有休憩空間的問題，此次除了建設公園外，也一併改善居民車輛出入問題。

水保局劉鎮榮科長指出，水美社區公園建設工程總經費400萬元，將進行鋪面改善100平方公尺、植栽綠美化300平方公尺、排水設施30公尺、休閒設施及安全圍籬50公尺，預計11月底可完工。

(中時 )