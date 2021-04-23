三星今(23)日宣布，在台推出全新線上獨賣機種Galaxy M12，承襲M系列親民價格，具備4+1鏡頭、6.5吋V極限全螢幕、90Hz螢幕更新率及5000mAh大電量，定價5千有找，三星欲透過線上獨賣的獨特性，衝刺台灣線上市場。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，面對大環境的衝擊與轉變，線上通路市場蓬勃發展，整體手機線上通路銷售量亦有逐年上升的趨勢，其中，4999元以下價格帶的手機，年成長近3成，極具潛力。如三星去年4月推出的首支線上通路販售限定手機－Galaxy M11，推出後連續5個月登上市調熱銷手機前20名榜單，帶來超乎預期近4成的銷售佳績！今年三星乘勝追擊推出網路獨賣的Galaxy M12，強化整體手機市場的布局，期望能較上一代目標成長10%。

Galaxy M12外觀採用微粒紋理設計，結合霧面消光金屬視覺效果，搭載6.5吋V極限全螢幕及90Hz螢幕更新率，且Galaxy M12不僅配備5000mAh超長續航力電池，更支援15W閃電快充功能。照相方面，Galaxy M12搭載4+1鏡頭，分別為4800萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭及800萬畫素自拍鏡頭。

Galaxy M12將推出超鯊黑、超鯊藍、超鯊綠三款顏色，建議售價4990元，於4月26日起在三星商城、PChome 24h購物、MOMO購物網、Yahoo!購物中心、蝦皮商城三星旗艦館、ETmall東森購物及LINE口袋商店等指定線上通路)發售。

此外，三星商城上線至今，三星亦分享4年來營運成果，2020年營業額年成長超過6成，加上大環境影響，線上通路未來商機持續看好，而三星也計畫因應台灣消費者型態與需求，逐步進行通路策略調整，強化虛實整合。消費者除了在線上直接購買商品，也可至門市實際體驗並即時諮詢，若有需求，門市人員也可協助線上下單，如此可集結實體與線上通路優勢，進而提供消費者更便利的購物體驗。

(時報資訊)