【LIVE直播】又傳2國籍航空機師染疫？ 陳時中親上火線說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，華航一名印尼籍機師在澳洲確診後，在台灣的2名接觸者（案1090、1091）也陸續確診。陳時中證實，其中一名10多歲的男性（機師兒子），確定是本土個案。相關足跡包括台北清真寺，大園清真寺、全聯蘆竹南竹店。

台灣輸出至澳洲的確診機師，是華航印尼籍員工，40多歲。他於本月20日值勤飛至澳洲，自覺喉嚨癢採檢，驗出陽性；在台灣的兩名接觸者也都是陽性，今日確診。其中案1090是機師的兒子，今年19歲，因沒有出國史，確定是本土個案。

案1091則是50多歲的男性，是確診機師的同事。本月15日檢疫期滿採檢陰性，16日自覺疲憊、身體微熱，當天中午曾去過台北清真寺，後來自費採檢，今日確診，是否是群聚事件還需要調查。

對於確診者活動場地，大家是否都有戴口罩？陳時中說，大家算是守規矩，還需要進一步查證，個案自述有戴口罩，台北清真寺當日活動有400人，不過場地只能容納200人，200人在戶外，200人在室內。另一個清真寺的時間沒有其他人。雖然和他人距離沒有很近，時間不長，但是不敢掉以輕心，疫調還會繼續進行。

案1091確診，曾去過台北清真寺。（中央流行疫情指揮中心提供）

(中時 )