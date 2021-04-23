60歲王姓太太曾經罹患腎結石，很擔心再次「生石頭」，聽說荸薺加蔥煮湯喝可以排石，每天認真喝。醫師表示，喝荸薺湯也許能自行排出小顆結石，但多喝水也能達到效果，所以不必費心購買食材來燉煮；另醫師會依患者的結石大小與位置不同，安排適當的治療方式，提醒患者別擅自嘗試坊間秘方，未必能改善症狀，反而延誤病情。

●結石大小不同 治療方式不同

部立南投醫院泌尿科李昇平醫師指出，當患者症狀疑似腎結石時，一般會先安排基本的檢查，例如尿液跟X光檢查；若醫師高度懷疑有結石的話，會進一步安排詳細的檢查，例如靜脈腎盂攝影(IVP)或者是電腦斷層檢查，來確認結石的位置跟大小。

有疾病就應該找專科醫師於門診諮詢討論，單看網路資訊或是使用坊間偏方，可能會攝取到不正確的訊息而無法改善症狀反而延誤就醫時機。(圖/健康醫療網提供)

李昇平醫師表示，小顆的結石會以藥物治療並請患者攝取大量的水，小於0.5公分的結石可能會自己排出，但若較大顆的結石、合併感染或是腎臟積水嚴重的患者，就會建議內視鏡結石手術或體外震波等治療方式處理。

●荸薺鉀含量高 控制血壓、利尿有幫助

陳佳祺營養師表示，荸薺口感甜脆，於食物六大類中屬於五穀雜糧類，根據衛福部食品營養成份資料顯示，荸薺每100克熱量為67卡，富含水分(82.6克)與碳水化合物(14.5克)，荸薺蛋白質含量低，可作為低蛋白點心如馬蹄糕，補充腎臟病患熱量。

然而，荸薺與其他主食類相比，鉀含量高，每100克荸薺含有461毫克的鉀，學理上對於血壓調控、利尿有正面效益。

●偏方百百種 就醫正確治療

李昇平醫強調，有疾病就應該找專科醫師於門診諮詢討論，單看網路資訊或是使用坊間偏方，可能會攝取到不正確的訊息而無法改善症狀反而延誤就醫時機。針對容易結石的患者，建議多喝水、均衡飲食、多吃蔬菜纖維，定期追蹤以預防復發。

(中時新聞網)