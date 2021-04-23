4月23日世界閱讀日，中華電信Hami書城邀請全台行動用戶一同體驗數位閱讀的魅力！ 疫情期間，消費者的閱讀習慣改變，加上行動裝置的便利性，越來越多人透過手機、平板下載電子書閱讀，為鼓勵民眾一起體驗數位閱讀的樂趣，中華電信同步於4月23日「世界閱讀日」，開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城月讀包，以實際行動和世界接軌，享受閱讀的美好。

世界閱讀日當天，打開Hami Book APP，多款好書即可免費暢讀，包括近期備受熱議的話題戲劇原版影劇書《她們創業的那些鳥事》、哈佛商學院教授暢銷著作《你永遠有更好的選擇》，還能在「聽書」專區收聽台灣知名心理學家劉軒、台大教授湯明哲為您說知識。活動當天登入會員參加抽獎，有機會獲得價值3,000元的HomePod mini (6名)；下載Hami書城月讀包裡任一本AR電子書，再抽中華電信5G代言人限量珍藏馬克杯

自即日起至4月底前，於Hami書城官網申辦月讀包，首月只要49元（原價149元）即可暢讀Hami書城月讀包近1萬本電子書刊與暢銷書籍，包括蘋果、自由、中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌。

為滿足愛看書的用戶，Hami書城攜手天下文化、城邦集團、讀書共和國等8大出版社共同推出66折好書優惠，再加碼贈送月讀包會員「世界閱讀日百元購書金」，5月底前完成指定消費任務，還有機會將價值NT$34,990的Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 平板帶回家，體驗數位閱讀魅力趁現在！

(科技)