第61屆中小學第三區科學展覽會日前在南投高中舉辦，共有20所學校114件作品參賽，其中來自彰化二林工商建築科施德芠、楊程宇及陳詠瀧三位同學，以作品「練消畫」參賽，榮獲工程學科佳作，跨科系與機械科合作，共同研發出省時又精準的新式製圖工具，獲得頻審青睞，奪下佳作。

今年中小學科展二林工商獲得1優勝1佳作佳績，成績斐然，其中施德芠、楊程宇及陳詠瀧三位同學，以作品「練消畫」參賽，設計可固定2個消失點，免去傳統用1支尺，左右頻繁對應消點的麻煩，省時又精準，還可輕易變化角度及長度，能更快完成圖面繪製。

彰化二林工商建築科施德芠、楊程宇及陳詠瀧三位同學，以作品「練消畫」參賽，榮獲工程學科佳作。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

陳詠瀧表示，這次全新設計的製圖工具作品，能受到評審青睞感到相當開心，除了成員發想之外，也感謝機械科同學協助CNC金屬加工，讓整個作品更能完整呈現，希望科展的研究成果，能讓理科的老師及學生更廣為應用。

另外謝佳杰、劉芷蓉及黃俊翔也以「測量試算結合雲端之遠距教學模式」作品獲得優等，透過雲端科技，發展新的遠距教學模式，讓學生在實習課中的表現，以通訊功能傳遞，取代以往任課老師在各組間來往奔走的教學模式，大幅提升教學成效，用科技創造師生雙贏的新局面。

今年中小學科展二林工商獲得1優勝1佳作佳績，成績斐然。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

劉玲慧校長表示，學校屬技術型高中，特別重視學生的實作能力，因此積極鼓勵學生組隊參賽，藉以強化學生的研究及創新實作之技能，除學生努力不懈地投入實驗練習，也要感謝這次指導的蔡逸凡及施素蓮老師，協助學生完成作品，奪下佳績。

(中時 )