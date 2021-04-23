國民黨擬推「氣候變遷應變及調適法」，民進黨發言人劉康彥今表示， 國民黨不要舊酒裝新瓶，將2014年國民黨立委提的「氣候變遷調適法」草案，換個名稱就想送到立院審查而已。

劉康彥指出，昨天中午國民黨找了部分環團人士，針對氣候變遷問題進行討論，說要提出「氣候變遷因應及調適法」草案；但有關氣候變遷的立法，在本屆立法院只有民進黨立委洪提案的「溫室氣體減量及管理法修正草案」，後來更名為「氣候變遷行動法」草案，該法案也已一審通過。還有環保署提出「氣候變遷因應法」草案，預計下會期送案。

他說，國民黨所謂的「氣候變遷因應及調適法」的相關詞彙，是在昨天才出現的，昨天以前未曾出現過，更別說是有具體的提案送到立法院進行審查，現在國民黨有針對氣候變遷相關修法提案，要回溯到2017年以前。

他指出，民進黨樂見國民黨願意跟上世界的潮流，重視氣候變遷議題中，國民黨作為國內最大在野黨，希望也能提出具體方案，支持綠能與天然氣發展，不要再用核能與燃煤拖慢台灣的能源轉型與淨零轉型進度。

他表示，昨天國民黨與環團人士碰面一事曝光後，才臨時說要由黨籍立委謝衣鳳領銜提出「氣候變遷因應及調適法」草案。期待國民黨該法案，能早點送到國會審查，與民進黨立委早就提出的法案內容一起讓社會大眾檢視，不要舊酒裝新瓶，將2014年國民黨現任立委謝衣鳳母親鄭汝芬提出的「氣候變遷調適法」草案，換個名稱就想送到立院審查。

(中時 )