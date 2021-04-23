台南市教育局結合長榮大學，今天啟動校園營養教育巡迴列車「勇闖Health（獅）王國」闖關活動。(曹婷婷攝)

台南市教育局結合長榮大學啟動校園營養教育巡迴列車「勇闖Health（獅）王國」闖關，台南市長黃偉哲今天出席活動時，當場跟小朋友一起玩跳跑步闖關。他供出目前體重86公斤，目標是80公斤以下，點名基隆市長林右昌一起挑戰減肥，他自己也會加油，希望體重能減下來。

黃偉哲說，當了市長後，體重一直增加，目前是86公斤，目標希望瘦到80公斤以下，而且桃園市長鄭文燦已經瘦到7字頭，他現在只能找基隆市長林右昌來挑戰。

為培養學童良好飲食習慣與身體保健觀念養成，台南市教育局今天舉辦闖關活動，黃偉哲說，健康飲食和適當運動很重要，尤其是正在發育中的孩子，除了學校在營養午餐為學生及家長把關，也鼓勵學童透過現正推動的校園營養教育巡迴列車活動，能學會如何選擇食物，吃得均衡，動得健康，頭好壯壯地快樂成長。

台南市教育局表示，校園營養教育巡迴列車除了教導學童懂得「聰明選、健康吃」，也鼓勵孩子「快樂動」，並且把正確觀念帶回家傳達分享。

教育局長鄭新輝說，台南市在校園推行在地食材採購、校園自主農園、有機食材推廣等政策，去年全台首推「餐前食育5分鐘」，極力落實營養教育向小扎根推動工作。校園營養教育巡迴列車闖關活動109學年度先由日新國小、新進國小、新營國小、復興國小等4校進行試辦，110學年度將開放全市報名，預估全年至少有10校，1600位學生受益。

(中時 )