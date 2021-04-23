日籍韓裔男星隆大介，以電影《影舞者》、《亂》、《超人力霸王THE NEXT》等作品打開知名度，昔日曾因酒後大鬧桃園機場，且攻擊移民官遭驅逐出境，不過今天卻傳出顱內出血逝世的死訊，享壽64歲，突如其來的噩耗讓所有人難以置信。

根據日媒《hochi》報導，隆大介原定12日約好和事務所同仁開會，不過約定時間到了卻始終不見蹤影，由於工作態度認真的他，並不會無故缺席，讓工作人員察覺有異，隔天便到他住處查看，沒想到隨同警方進入後，竟發現他已經倒臥屋內身亡，死因初判是顱內出血，至於死亡時間推估是11日晚間，等同死亡2天後才被發現，喪禮目前由親友與事務所職員處理，暫時未安排舉行告別式。

而他在2015年曾鬧上台灣社會新聞版面，當時受邀來台拍攝馬汀史柯西斯電影《沉默》時，沒想到入境時因為酒醉大鬧桃園機場，遭勸阻時還踢傷移民官，導致對方左腳膝蓋骨斷裂，被逮捕後桃檢依妨害公務、傷害等罪起訴並驅逐出境，隨後不僅遭劇組開除，也遭到經紀公司解約，重創形象及演藝事業。

隆大介1980年以《影武者》的織田信長，獲得藍絲帶獎新人獎肯定，原本演藝之路備受看好，不過爆出大鬧桃機還踢傷移民官醜聞時，一度淡出演藝圈3年，至於預計今年秋天上映的電影《信玄的父親～信虎～》，如今也成為了他的遺作。

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(中時新聞網)