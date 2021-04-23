台北股市今（23日）一甩昨爆量殺黑的陰霾，市場資金從傳產類回到電子股，在3大權值股包括台積電、聯發科及聯電拉尾盤上漲1.8至5.18%不等帶動下，終場上漲203.30點，收在17300.27點，成功收復5日線，成交量為4542.63億

台股以17117.49點開出，小漲20.52點，但開盤不到10鐘即出現震盪，靠著權值股拉抬隨即翻紅漲逾50點，並持續走揚，台積電以小漲1元592元開出，即使開盤時出現震盪殺到590，但反彈後走高，收盤站上今日最高602元，重返600元大關，漲幅1.82%。

疲軟許久的電子與半導體類股全面翻紅，權值股鴻海、聯電與聯發科扮演撐盤要角，鴻海漲1.5元（或1.28%）收在119元，聯發科上漲51元（或5.18%）至1035元，聯電大漲2.2元（或4.01%）至57元，帶動大盤走揚，面板雙虎友達漲逾3%至28.85元，群創漲近3%至27.75元。

由於資金重返電子股，近期異軍突起的鋼鐵、航運類則出現回檔，中鋼下跌0.80元（或2.06%）至38.1元，航運三雄僅陽明收紅，長榮受到重創跌幅逾4%，收在69.90元，萬海跌3.80收在82元，陽明小漲1.34%至60.40元。

(中時新聞網)