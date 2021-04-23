連線商業銀行LINE Bank 22日宣布正式開行，下午總經理黃以孟才剛說完「6分鐘可完成開戶」、「壓力測試連線沒問題」，喊出二個月要拼50萬戶的目標，晚上卻出現當機逾2小時的窘境。不過，據銀行局統計至2021年4月21日，LINE Bank在試營運期間，就已開了4.4萬戶。

LINE Bank在今年2月4日正式取得純網銀執照、3月19日與存保公司簽署存款保險合約並在3月24日開始試營運，試營運期間採邀請制，先邀請LINE集團旗下3家公司在台灣員工約700多人，之後才邀請民眾、客戶，並在4月22日正式上線。

LINE FRIENDS旗下的「熊大」與「兔兔」等代表性角色超有魅力，許多民眾、網友表示，手中其實帳戶很多了，會來開戶主要就是衝著熊大、兔兔來的。

事實上，LINE Bank開業前的暖身活動抽「LINE Bank 好友生日快樂音樂盒」就已引發暴動。黃以孟透露，音樂盒名額只有2千名，但報名抽獎的就多達「數萬人」，也讓他信心滿滿，認為首波優惠促銷下50萬名額，可望提前達陣。

儘管LINE Bank22日一上線就造成「開戶之亂」，系統超載當機逾兩小時，還引來銀行局高度關切，要求盡快恢復、交檢討報告，不過，LINE Bank表示，22日晚間10點後開戶申請流程已經恢復正常。

(工商 )