位於淡水的「滬尾藝文休閒園區」，坐擁觀音山、淡水河美景，比鄰紅毛城、滬尾砲台、海關碼頭等歷史古蹟，為迎接夏日道來，滬尾藝文休閒園區夏日野餐節系列活動正式開跑，即日起至8／31推出草地舒醒瑜珈、屋頂星空電影院與夏日野餐節專屬野餐組合。

滬尾藝文休閒園表示，將於勞動連假最後一天舉辦夕陽音樂會，正式宣告夏日野餐節系列活動開跑，5／2下午4點半由滬尾新星召集令獲獎同學熱情開唱，歡迎民眾到場感受青春學子的音樂才情及活力，活動特別邀請入圍金曲獎最佳男歌手的創作歌手許書豪壓軸演出。

滬尾藝文休閒園指出，於勞動節連假入住將捷金鬱金香酒店旅客，或來訪園區消費滿1000元民眾，憑房卡或發票即可免費入場聆聽5／2夕陽音樂會，園區並特別與新北捷運公司合作，持淡海輕軌一日交通聯票，一樣可免費入場欣賞。

滬尾藝文休閒園表示，聽完精彩的夕陽音樂會，晚間8點至9點半將捷金鬱金香酒店全新推出的「屋頂星空電影院」，入住旅客可免費入場觀賞，在360度無死角的望高樓瞭望淡水天地山河美景，隨意在草地席地而坐，搭配爆米花、飲料，享受戶外草地看電影的特殊魅力， 盡情享受星空夜景與電影的完美結合。

此外，園區特別邀請淡水國民運動中心專業瑜珈老師，帶領民眾進行一場「草地舒醒瑜珈」。瑜珈課程5／3日9點至10點於園區生態步道舉辦，採預約報名，報名額滿為止(一般民眾600／位，房客優惠550／位，費用包含瑜珈墊租借、毛巾、瓶裝水。) 5／3日錯過的民眾未來「草地舒醒瑜珈」於每週六日也將開放預約報名。

(中時 )