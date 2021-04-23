印度當地官員告訴法新社，孟買郊區一間醫院今天凌晨發生大火，有13名染疫的病患因此喪命。

消防局官員卡瓦利（Morrison Khavari）說：「維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）加護病房發生大火時，裡面有17名病患，其中有13人命喪火窟，另外4人則被移往其他地方。」

他說：「那場大火現在已經滅了」，並補充道，那場猛烈的火勢約在凌晨3時發生，起火的原因目前仍待調查。

發生在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）城市瓦塞- 維拉爾（Vasai-Virar）的那起意外，是印度遭遇的悲劇中最新的一起，該國正和新一波的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情搏鬥，他們在氧氣、藥品、醫院床位都所剩無幾的情況下，迫切地尋求協助。

短短兩天前，該省另一間醫院，有22名染疫的患者喪生，他們賴以維生的氧氣，因為外洩而中斷。

本月初，該省一家私人醫院也發生大火，當時有4人喪命。

上個月在孟買一間診所的火警，也帶走11條人命。

印度光是這個月，就有400萬個新增確診病例，這使其長期資金不足的醫療體系緊繃到極限。

這波疫情爆發，被歸咎於變種病毒株的出現，加上印度政府放寬防疫政策，最近幾個月允許大規模宗教、政治集會。

(中央社)