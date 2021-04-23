職場上許多人認為最討厭的人是「老闆」，但一名網友卻不認同，直接點名公司顧人怨第1名是公司的打掃阿姨，此文引起兩極化熱議，支持的人覺得阿姨倚老賣老，以為在公司待久了就是主管，但也有人持不同看法，認為遇到的阿姨人都蠻好的，也很客氣。

原PO在臉書社團《Dcard》上發文表示，出社會以後大部分人最討厭的都是老闆，但他至今遇到的老闆待人都不錯，反而對公司的「阿姨」有些感冒「自以為是主管，整天想指揮別人做事，推責任、打小報告、搞小圈圈、亂教新人。

他舉例說，同仁有時會在廁所聊公司的缺點，阿姨聽到還會當場說教「要感謝公司養你，給你工作」，看到有人洗手，還會規定不要將水灑在洗手台、不要放重物，然後開始碎碎念，感覺比老闆、主管更欠揍的人就是公司阿姨。

貼文曝光引來許多人認同「很有感觸，每次拖地的時候都不能上廁所，不然就是被白眼與碎唸」、「我前公司的阿姨一直碎念，有夠吵，幸好我很快就脫離了」、「非常認同，公司阿姨只贏在年資比我們深，卻以為是我們的主管，可是她的職位明明比我們低」。

但也有人不這麼認為「我們公司的清潔阿姨在廁所遇到，不會跟我講五四三的」、「她們做份內的事沒有錯吧！」、「目前遇到的阿姨都蠻好的」、「阿姨，很兩極欸，我都遇到會照顧的阿姨，有吃的、喝的都會分享」。

(中時新聞網)