響應423世界閱讀日，電子書品牌樂天Kobo推出一系列線上書展，包括「春季暢銷書展」、「解謎之旅 即將展開書展」、「好奇是進步的力量書展」，精選書單皆享85折優惠，另再加碼全站優惠活動，自4月23日至4月25日限時三天，單筆滿555元就送111點樂天點數（1點=1元），世界閱讀日當天結帳滿888元，還可再抽六吋螢幕電子書閱讀器Kobo Nia（市價2,999元），提供讀者最超值的購書選擇。

新冠疫情之下，促進數位閱讀人口成長，根據樂天集團旗下市調公司Rakuten Insight的閱讀調查，約有七成讀者閱讀過電子書，而有超過五成讀者每週閱讀5小時以內，近三成讀者每週閱讀6至10小時，其中最喜歡的閱讀類別前三名分別是文學小說、心理勵志以及漫畫。

近期樂天Kobo熱門電子書：《致富心態》、《致富的特權》、《咒術迴戰》。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

樂天Kobo也觀察到，近期熱門書籍，文學小說以《莫斯科紳士》最受歡迎，以極佳的口碑受到讀者喜愛；漫畫類別則以《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》持續受到青睞，其他像是商管類型書籍，受到社群媒體高度推薦的《致富心態》，也持續盤據暢銷榜。

除此之外，近期由春山出版的《致富的特權》引發話題關注，作者群為央行前任及現任理事，書中檢討過去20年的央行政策，包括利率政策導致台灣房地產近20年來的擴張現象，以及如何影響台灣企業體質等，相當值得一讀。

(科技)