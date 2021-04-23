搶端陽送禮商機 林口亞昕福朋喜來登淮陽口味粽開賣 15:472021/04/23 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （林口亞昕福朋喜來登中餐主廚將淮揚菜的精髓，搭配台灣獨有特色食材推出「香蕈豉椒牛三寶粽」。圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶端陽粽禮商機，林口亞昕福朋喜來登酒店推出多種風味粽子，中餐廳主廚李俊毅將淮揚菜的精髓搭配台灣獨有特色食材設計「香蕈豉椒牛三寶粽」，以及結合客家與原民元素，展現台灣在地食材力量的「紅麴松阪鮮肉粽」，推出兼具傳統與創新的「2021福昕端午粽禮盒」，每盒6入裝1080元，內含「香蕈豉椒牛三寶粽」3顆與「紅麴松阪鮮肉粽」3顆。5月14日前訂購付款完成，可享85折優惠，大量訂購單筆30盒以上，享特惠價每盒NT$880。 凡「食」超前部署搶先機 晶華酒店端午粽禮開賣 天成飯店集團搶端午送禮商機 隆「粽」開賣 (工商 ) #大量 #林口亞昕 #豉椒 #三寶 #香蕈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶母親節商機 凱達大飯店首創6人孝親宴開賣 09:102021/04/15 生活 PABLO聯手比利時精品果餡之王 母親節限定藍莓慕斯起司塔開賣 16:412021/04/20 生活 台北喜來登飯店謝師宴5月開賣 嗑Buffet千元有找 10:432021/04/13 生活 新光三越大膽跨界 進軍outlet市場面臨兩大挑戰 17:002021/04/17 財經 植物奶商機夯 全家「燕麥植物奶拿鐵」開賣 18:582021/04/20 生活 高雄亞灣地主開首例 中石化將標售3,200坪土地 09:092021/04/15 財經 110全運會周邊商品上架 打造全運會快時尚 首波商品優惠5件套組破盤價1100元 12:212021/04/20 生活 鳳梨包粽有新藝 台北萬豪酒店粽禮開賣 12:342021/04/20 生活 台北喜來登大飯店搶母親節商機 美食、鮮花、按摩、保養願望清單一次滿足 15:032021/04/14 生活 感恩孝親看過來，北市觀光飯店母親節住房專案懶人包 08:592021/04/15 旅遊 打造全運會快時尚 110全國運動會商品上架 亞洲第一手創展會平台Pop Up Asia 17:422021/04/22 體育 生活熱門新聞 搭高鐵驚見位置被坐走 女上前趕人結果GG了 - 生活 防疫破口？3染疫者與400人同處 台北清真寺：無實名制 - 生活 AZ疫苗新增2嚴重不良反應 30多歲女多處出血 - 生活 午後對流 南投、台中、屏東下雨了 - 生活新聞 - 中國時報 報復性降水！止渴看這波 周日起連5天有雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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