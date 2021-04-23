搶端陽粽禮商機，林口亞昕福朋喜來登酒店推出多種風味粽子，中餐廳主廚李俊毅將淮揚菜的精髓搭配台灣獨有特色食材設計「香蕈豉椒牛三寶粽」，以及結合客家與原民元素，展現台灣在地食材力量的「紅麴松阪鮮肉粽」，推出兼具傳統與創新的「2021福昕端午粽禮盒」，每盒6入裝1080元，內含「香蕈豉椒牛三寶粽」3顆與「紅麴松阪鮮肉粽」3顆。5月14日前訂購付款完成，可享85折優惠，大量訂購單筆30盒以上，享特惠價每盒NT$880。

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