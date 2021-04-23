台積電尾盤急拉 台股收盤大漲203點 16:152021/04/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股昨天在航運、鋼鐵股大幅震盪下，爆出新台幣6523.88億元新天量，今天不畏美股收跌依然震盪走高，收在最高點17300.27點，大漲203.3點，成交值4542.63億元。 台股今天大漲使得本週上漲141.46點；8大類股漲跌互見，機電、造紙、營建、金融類股上漲，泥窯、食品、塑化、紡織類股下跌。 台積電尾盤急拉，收在602元，上漲1.86%，帶動台股收高。大立光、鴻海分別漲1.64%、1.28%。（編輯：張均懋）1100423 台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點 台股爆天量後指數震盪走高 漲逾百點 (中央社) #台股 #上漲 #類股 #今天 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股爆量震盪 阮清華籲注意投資風險 18:542021/04/23 財經 力抗美股皆墨＋爆量長黑 台股翻紅漲百點 11:012021/04/23 財經 內資法人偏空操作 台積電600元關卡上檔有壓 12:302021/04/23 財經 1分鐘讀財經》台股恐怖天量兇手 3種買家爆炒4800億 08:252021/04/23 財經 官股挺台股 連三日買超 04:102021/04/23 財經要聞 台積南京廠 砸800億 擴建28奈米產能 04:102021/04/23 財經要聞 台股爆歷史新天量 法人：後續觀察月線支撐 16:162021/04/23 財經 台積電員工 全體加薪5％ 副總以上可獲股票獎酬 04:102021/04/23 財經要聞 台股當沖熱 飆出6500億天量 04:102021/04/23 財經焦點 張忠謀才警告！少主入獄前留招 韓媒爆：台積電搶EUV輸三星 18:352021/04/23 財經 《盤中解析》鋼鐵、航運續吸金 漲百點 10:522021/04/23 財經 財經熱門新聞 三沖客炒翻 當沖4,847億 - 財經要聞 - 工商時報 張忠謀才警告！少主入獄前留招 韓媒爆：台積電搶EUV輸三星 - 財經 拜登富人稅太殺 比特幣崩1成 加密貨幣市值1天蒸發7兆 - 財經 美國封殺大陸半導體產業 「中國芯」恐成台股下一個未爆彈 - 財經 殺進中鋼變山頂冤魂？專家分析曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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