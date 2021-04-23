台股昨天在航運、鋼鐵股大幅震盪下，爆出新台幣6523.88億元新天量，今天不畏美股收跌依然震盪走高，收在最高點17300.27點，大漲203.3點，成交值4542.63億元。

台股今天大漲使得本週上漲141.46點；8大類股漲跌互見，機電、造紙、營建、金融類股上漲，泥窯、食品、塑化、紡織類股下跌。

台積電尾盤急拉，收在602元，上漲1.86%，帶動台股收高。大立光、鴻海分別漲1.64%、1.28%。（編輯：張均懋）1100423

台積電站回600元 電子股全面翻紅 台股收漲203點
台股爆天量後指數震盪走高 漲逾百點

(中央社)

#台股 #上漲 #類股 #今天 #台積電