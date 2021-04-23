國民黨團因不滿監視器一事，在立法院會宣讀報告事項過程中、近上午11時舉牌入議場抗議；民進黨痛批，立法院預計在今天院會三讀通過「勞工職業災害保險及保護法」，國民黨霸佔發言台，為了政治利益，不惜犧牲勞工權益，到底是在演哪一齣？

民進黨指出，國民黨卻瞎扯被立院裝的監視器監控，霸佔發言台，杯葛法案審查進度。立法院最近更新院內監視器系統，國民黨卻胡說八道新系統有錄音及人臉辨識功能。立法院已經澄清，新系統不會有這些功能，且僅是針對2004年裝設的既有設備進行更新。

民進黨表示，這些監視系統是在2004年王金平當立法院長時所裝設。國民黨這麼多年來難道都不知情？還質疑只有國民黨團室裝設監視器遭監控，造謠無下限，現在還惡意杯葛重大勞工法案，到底是在演哪一齣？

民進黨表示，國民黨杯葛理由瞎，行為更瞎！立法院也指出，如果不要裝監視器，只要簽切結書即可，可見根本不需要這樣演鬧劇。如今用莫須有的理由，卡住大家引頸期盼的勞工法案，國民黨就是在與勞工為敵。

(中時 )