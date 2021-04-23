世界閱讀日，書蟲不寂寞！讀墨電子書公布2021 第一季百大暢銷榜、閱讀榜，為你揭曉大家都讀什麼書！雖然今年台北國際書展不敵疫情再次取消，但讀墨站上的各式線上書展氛圍仍舊熱絡。第一季百大暢銷榜幾乎全被漫畫、小說洗版，商業理財類也持續 2020 熱度，成為第三大熱銷分類。至於閱讀榜百大則是另一番光景，超過一半書籍為文學小說。總計第一季全站閱讀時間超過 3,400 萬分鐘，為 2020 年全年度的三分之一。

2021Q1暢銷榜景色不同 熱血漫畫最強勢

2021 年第一季的 Readmoo 讀墨電子書暢銷榜呈現了與過往相當不同的熱血景象，在《鬼滅之刃》話題持續熱燒及東立「上架週年，感謝回饋」書展的雙重帶動下，東立出版在 2021 一開年就拉出跳躍性的成長曲線，擠入百大暢銷榜的書目高達 32 本，《鬼滅之刃》《百姓貴族》《SPY×FAMILY 間諜家家酒 》全系列，幾乎全數入榜。此外，改編自《筷：怪談競演奇物語》，以道士為偵探主角，由 CCC 創作集與獨步文化共製臺灣推理漫畫《不可知論偵探1：捨身羅漢》，也成功代表臺灣衝入暢銷榜，將漫畫總入榜本數拉升至 33 本。

小說向來是讀墨讀者最喜愛的類型， 2021 年第一季持續獲得支持，共有 28 本小說進榜；其中，由讀墨、聯經出版、聯合文學雜誌合作，邀請 20 位小說家參與的多向文本試驗計畫《歡迎光臨錫爾帕夏車站》更是前所未有的創意概念：先銷售再陸續釋出作家資訊與內容，並逐步拉高售價的集體創作進行式，吸引許多消費者「因信而讀」，搶先入手。

其他入榜小說相當程度反應了第一季的人氣主題。《天橋上的魔術師》因影集熱播持續受到關注，知名網紅老高引爆的《查拉圖斯特拉如是說》話題，也不意外登上暢銷榜。

讀墨電子書2021 Q1 百大暢銷榜分類占比。（讀墨電子書提供／黃慧雯台北傳真）

讀墨電子書2021 Q1 百大閱讀榜分類占比。（讀墨電子書提供／黃慧雯台北傳真）

日前讀墨站上剛落幕的「臺灣閱讀馬拉松」，成功帶動相關主題的購買與閱讀熱潮，鏡文學旗下《乩童警探》系列、《診間裡的女人》系列，及作家陳思宏的《鬼地方》《佛羅里達變形記》皆同步進入暢銷榜、閱讀榜。博識圖書也有《破碎之海》《殺戒》系列作品，在限時閱讀任務的驅動下，進入閱讀榜。

延續 2020 年股市暢旺帶來的理財書銷售熱潮，商業理財在 2021 年第一季仍是一股不可忽視的勢力，共有 15 本書、18 本書分別擠進暢銷榜、閱讀榜。而最受矚目的就是挾股癌推薦，一上市就翻動市場的《致富心態》，強勢拿下兩榜第一！

2021年第一季，除了電子書銷售繼續火熱之外，讀墨團隊也持續加深 mooInk 閱讀器的實體展售勢力：包括林口三井、南崁、新竹巨城等三處誠品門市，政治大學、新竹交通大學、嘉義中正大學、高雄中山大學與義守大學中的麗文校園書局皆已完成mooInk 系列展售佈點。

趁著 4 月 23 日世界閱讀日，Readmoo 讀墨電子書再次推出社群活動「誠徵年度愛書代言人」：完成任務不僅能累積紅利，還有機會獲得 mooInk S 及官方周邊商品。「春日閱讀節」邀請讀者一起拉長防線，以書護島，集結了《數位時代》《經理人月刊》《Shopping Design》《漂亮家居》《小日子享生活誌》《CNN互動英語》《Live互動日本語》等多種熱門雜誌新刊，5 月 15 日前可免費訂閱，近 300 本雜誌、書籍，皆可無限暢讀！

(科技)