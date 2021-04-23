澎湖白沙2輛自小客車對撞 10台灣遊客輕重傷送醫 14:252021/04/23 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖》2021年4月23日 澎湖 ▲10名台灣遊客分乘兩車發生車禍，所幸都輕傷送醫。（消防局提供／陳可文澎湖傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖1日3起車禍，23日下午1時35分許澎湖縣消防局接獲民眾報案，兩輛白色自小客車在白沙鄉港子村保定宮前發生嚴重衝撞，所幸車上10人輕傷送醫。 消防局獲報後，立即派遣白沙分隊消防及救護車輛共3車9人前往搶救，支援西嶼、湖西、澎南、港消救護車，大隊長陳孟鴻現場指揮搶救。 初步了解，兩輛車內分別各乘坐5人，全數多是台灣遊客，疑似車速過快煞車不及釀禍。 國道三號燕巢交流道聯結車擦撞遊覽車 17人平安無事 澎湖白沙船廠吊車碼頭翻覆 工人遭夾上身懸空倒吊海面 (中時 ) #澎湖 #車禍 #兩輛車 #10人 #台灣遊客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化休旅車撞鐵牛車頭全毀 駕駛雙雙重傷掛彩 13:582021/04/23 社會 車殼包電桿慘照曝光 澎湖國一生偷開老爸車載學長夜遊自撞受困 10:122021/04/23 社會 染疫機師傳兒子、同事 3人都去過台北清真寺 現場400人 13:392021/04/23 生活 疑核銷不實單據詐領公款遭搜索 基隆海巡隊9人交保 08:232021/04/23 社會 基隆海巡爆詐領公款案 檢調漏夜偵訊諭知9人交保 12:102021/04/23 社會 停辦1年 台中旅展再出發 業者祭流血價搶客 11:422021/04/23 生活 台灣媳婦瑞莎培育選手 鄭文燦讚超用心 04:102021/04/23 地方新聞 《金融》錠嵂保經籲宏泰人壽應撤回調漲保費通知 07:452021/04/23 財經 五一遊行號召3000人 要求解決低薪、年改 12:332021/04/23 生活 女遭尾隨擄殺 公祭日通過防制法草案 04:102021/04/23 社會新聞 台語漫畫 重現228受難者 04:102021/04/23 藝文副刊 社會熱門新聞 獨家》7歲男童練柔道遭摔成腦死 家長控教練：他下跪還不停手 - 社會 拒簽無痛分娩下場「像被卡車輾過」 陸婦產後暴打老公 - 社會 黑心加水站抽地下水謊稱埔里山泉 無良業者2年爽賺6百萬 - 社會 台南善化槍擊案 男為債務攜槍談判爆頭女子後自轟雙亡 - 社會 台南男子持槍爆頭保母又自轟 屋內3幼童聽槍聲驚嚇大哭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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