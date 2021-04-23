澎湖1日3起車禍，23日下午1時35分許澎湖縣消防局接獲民眾報案，兩輛白色自小客車在白沙鄉港子村保定宮前發生嚴重衝撞，所幸車上10人輕傷送醫。

消防局獲報後，立即派遣白沙分隊消防及救護車輛共3車9人前往搶救，支援西嶼、湖西、澎南、港消救護車，大隊長陳孟鴻現場指揮搶救。

初步了解，兩輛車內分別各乘坐5人，全數多是台灣遊客，疑似車速過快煞車不及釀禍。

(中時 )