民間愛用的多孔插座延長線，因操作便利，能有效利用室內空間，家家戶戶都愛用，只是延長線使用不當，是極有可能釀成火災的。日前臉書社團《爆系知識家》就有網友貼文，稱自己稍早看到有人將插電延長線綑綁起來，叫人看了膽戰心驚，忍不住留言「很可怕」好心提醒，結果沒想到竟遭對方反嗆「不識電原理的人比較會瞎怕」，讓原PO甚是無奈，只得上網求助各路鄉民「請問大家，延長線這樣綁有無安全疑慮呢？」

新北市消防局過去發布過一支測試片，提醒使用者多加留意，內容確實包含「綑綁」和「過負載」2大NG操作。

關於延長線用法，其實新北市消防局過去老早發布過一支測試片，提醒使用者多加留意，內容確實包含「綑綁」和「過負載」2大NG操作，且測試當下，延長線的溫度直線飆升，綑綁方式甚至讓它短路走火，因此當《爆系知識家》網友貼出延長線麻花捲綑綁，插頭還在插座上的驚悚照，不少網友都飆罵使用者太無知，齊聲撻伐「這跟懂不懂電路沒有關係，這是基本常識」、「要綁成這樣還用延長線幹嘛啦」、「散熱不良，如果插大電壓線會熱，再來就融化、冒火，別問我為什麼知道，因為經歷過」，另也有不少網友替「好心被雷親（台語）」的原PO打抱不平，嘲諷不懂延長線正確用法還惱羞的當事者「可能他懂電學，但不懂熱傳學」、「等它燒起來他就懂電了」、「高中生都懂過電狀態，線路會增溫，繞線會使溫度聚集，自己傻還要嘴別人」。

網友好心提醒延長線別綑綁使用以防釀災，卻遭對方嗆聲。（摘自臉書社團《爆系知識家》）

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(中時新聞網)