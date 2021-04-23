國際影音平台擬8月開播，文化部長李永得更曾為此下重話，若無定時開播則「提頭來見」，以此顯示下台負責的決心。但歷經去年大外宣爭議、公視投標未過等歷程，也令外界好奇究竟何方團隊能接下未來經營。李永得則表示，今（23）日應會去函邀請中央社參與限制性招標。

李永得表示，今日去函，會邀請中央社按照文化部限制性招標的一些流程來進行提案。因是限制性招標，僅先邀中央社獨家投標，但程序還是須經過審議委員會通過。

李永得表示，至於標規則與上次邀請公視投標差不多，僅一地方有修正，原標規要求影音內容須有4K規格，但評審反映這樣的規格，在網路上負荷太重，因此此次將降為較低標準。

公視日前獨家投標，僅在第一關的書面審查，就讓9位審議委員決議不予通過，關鍵在於提案內容未達到標規所要求的專責經營團隊、專屬影音製播及辦公行政作業空間，且相關經費應設立專戶專款專用等。曾任公視總經理的李永得，還曾在立法院表示，對於公視投標失敗結果，他比誰都受傷。

中央社日前已於3月底結束國際平台前導專案製作，此次則將針對未來營運提出計畫。李永得表示，最重要還是基本規格要符合，公視其實不是沒有能力也不是沒有專業，但是雙方認知差距太大，「所以我們這次也特別跟中央社提醒就是說，基本的標規必須要去做符合，要有專業專責獨立的作業空間跟團隊組織。」相信中央社一定會全力去做。

至於是否擔心中央社同樣提案未過，李永得表示，文化部其實有很多方案同時在準備，有各種不同的演練，萬一有出現什麼狀況，馬上就會替補上去。一定要來得及在8月開播，若來不及8月開播，那他就會實踐自己曾喊下的承諾。

(中時 )