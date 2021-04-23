110學年度大學繁星推薦入學放榜，竹林中學學生馮道可錄取台北醫學大學醫學系。她說，從國中部直升，透過宗教力量帶來內心的安定，讓她能持續專注學習，非常惜福感謝家庭、師長、同學、學校，所有給她幫助的人。

馮道可曾在108學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中獲得生物第一，當初開始對生物產生興趣，因指導老師葉俊偉要求生物培訓社的同學購買不算便宜的生物專書，為了不白費這筆錢，她決定要狠K一番賺回來，沒想到讀著讀著就產生高度興趣，讓她一路放不了手，甚至被笑稱是天生「生物控」。

馮道可說，最感謝母親，每當自己在生活中遇到不順心的事或學習上的挫折，透過全家對宗教的虔誠信仰，母女常一起禱告，也讓她更能靜下心來才能一直在學習的道路上堅持努力。

葉俊偉認為馮道可最難能可貴的是對學習的執著，求知慾強，學習態度相當主動，非常難得。

提到自己的學習觀念，馮道可認為，凡是做錯的題目、理解有不足的地方，一定要開口問，要做到正確為止這樣才能不斷進步。她一直期許自己未來能往生科、醫學領域繼續學習，如今終於正式踏出第一步。

(中時 )