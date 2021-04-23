日本擬於2年後排放福島核廢水入海，駐日代表謝長廷日前表達「台灣也有排放核廢水」，引發爭議，國民黨昨(22日)表示，已具名向警政署署長信箱舉報；謝在臉書回應，「我願意承擔法律責任」。常在臉書評論時事的藥師林士峰今(23日)在臉書質疑，就他的位置來替日本說話，真的是相當不適切的言論，「你(謝長廷)能因為幫日本說話而取得台灣對日的外交紅利嗎？」

謝長廷22日在臉書的貼文談到，「立委接受並引用台電跟原能會的說詞，等於肯定政府，我是執政黨的公職人員，不能異議，比起我個人遭受扭曲誤會反而是小事。所以我可以接受原能會説的反應爐冷卻水不等於爐水，爐心滲漏的水有特別處理，沒有危險，但現在國民黨人已經提出告發我犯罪，我不能裝傻説核能發電廠的廢水沒有放射性物質或排入海洋廢水沒有含氚。」

林士峰23日在臉書寫下，謝長廷的職位是外交官、是中華民國籍的駐日代表，「我認為就算他說的可能有點道理，但是就他的位置來替日本說話，真的是相當不適切的言論，無關事實真相如何，但你有必要作踐自己去成就日本嗎？這樣子的言論對台灣有什麼好處？你能因為幫日本說話而取得台灣對日的外交紅利嗎？」

林士峰也質疑，「為什麼鄰國的外交官都對日本決定排放核汙水表達強烈不滿，就獨獨我國的駐日代表與眾不同，還會造謠挺日本！」

另外，林士峰提到，關於核廢水的議題是相當專業的事，在他的認知中，全世界的核廢水都是沒有直接接觸核放射物的降溫用水，但是日本排放的則是直接接觸核放射物燃料棒的核廢水，但是自己也不是核專家，也沒辦法判斷台灣還是日本的核廢水有何差異性，希望原能會能就這個議題和國人說明一下。

關於日本福島核電廠的含氚廢水兩年後要排入海洋一事，立法院昨天砲聲隆隆的攻擊，整理一下大家的重點，不外針對我説： 「我們核能廠的含氚廢水也排入海洋」，指責我， 1、不應把核能廠正常排放廢水和福島核電廠排放污水相提並論。 2、不了解我反應爐冷卻... 由謝長廷發佈於 2021年4月22日 星期四

(中時新聞網)