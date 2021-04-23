為引領產業掌握綠色商機，經濟部工業局在2021Touch Taiwan智慧顯示展覽會中特舉辦「循環經濟發展與契機論壇」，集結面板產業上、中、下游之重要廠商，包括戴爾科技集團全球環境事務部門亞太區最高主管戴令徽、友達永續長古秀華、台灣永光化學總經理陳偉望、明基材料總經理劉家瑞、光洋應用材料總經理黃啟峰等共同呼籲產業以永續循環、綠色製造，打造台灣面板產業下個十年的競爭優勢。

透過本論壇從品牌、製造、元件、材料到後面的回收體系，串聯動靜脈產業整合及透過產業間的互聯，打造台灣面板綠色供應鏈，且更希望藉此讓更多面板產業的廠商及相關人員，了解綠色商機與永續發展的重要性及未來性。

經濟部工業局指出，2020年因新冠疫情創造了宅經濟，讓電腦顯示器及筆電的銷售量大幅增加，根據經濟部統計2020年我國面板產業產值達7,275億元，出口值達69.2億美元，年增5.3％，並躍升至全球第二。2021年因面板需求持續升溫，整體供給吃緊，面板上下游廠商均看好2021年產業景氣將持續平穩往上。但面對歐盟的綠色政綱，對製造業綠色規範亦趨強硬，台灣面板產業需提早布局，以綠色優勢搶攻循環商機。

在政府的相關政策支持下，我國面板供應鏈已從內循環到外循環逐步打造綠色產業供應鏈，對此戴爾科技集團全球環境事務部門亞太區最高主管戴令徽指出，戴爾科技集團在全球長期推動永續性發展，在台灣也積極與在地合作夥伴打造國際綠色生態鏈，以材料創新方式，消弭電子廢棄物的產生，戴爾期望在2030年達到所有產品一半以上的材料採用回收或可再生材料，而所有產品包材則採用100％可回收或可再生材料的目標。

友達永續長古秀華則說明，友達以綠色產品、綠色製造及綠色供應鏈三大部分推動循環永續，同時也積極結盟供應夥伴開創永續經驗，打造供應鏈循環價值生態圈。台灣永光化學總經理陳偉望表示，永光化學致力於以綠色化學生產技術，有效降低能源使用，減少原物料耗用，改善汙染負荷的源頭，同時也與供應商一起打造綠色夥伴EGP（Everlight Green Partner永光化學綠色夥伴）認證系統，推展綠色採購，共創雙贏商機！

台灣產業除了積極建構綠色供應鏈外，也致力導入創新服務與技術，以建構面板產業新的循環樣貌，明基材料總經理劉家瑞指出，未來10年我們得面對每年五億米平方以上報廢偏光膜（總面積超過1,900個大安森林公園），因此明基材料從製程開始進行化學品回收使用、光學膠的研發，甚至從買斷轉為租賃的服務思維，努力從偏光片循環經濟做起，為這塊土地種下一個永續的希望。光洋應材總經理黃啟峰說明，在資源無限制耗損下，貴金屬已逐漸成為戰略物資，未來要發展高科技貴金屬絕對是不可少的重要資源，故光洋應材持續以研發建構台灣自主的貴金屬再利用技術，協助台灣產業打造貴金屬回收再利用循環體系。

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