下周國際新聞事件

04/26　周一 新加坡三月工業生產

美國三月耐久財訂單

達拉斯Fed製造業指數(三月)

業績報告：特斯拉、恩智浦、飛利浦

04/27　周二 南韓第一季GDP

日本央行利率決議

標普/凱斯席勒二月房價指數

美國二月房價指數

黎奇蒙Fed製造業指數(四月)

業績報告：超微、Alphabet、匯豐、微軟、瑞銀、星巴克、德儀

04/28　周三 API原油庫存報告

南韓四月消費者信心

日本三月零售銷售

澳洲第一季通膨

美國MBA抵押貸款申請

EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油

業績報告：高通、蘋果、德銀、eBay、臉書、樂金顯示器、SK海力士

04/29　周四 美國Fed利率決議

德國四月失業率

歐元區四月經濟信心

美國第一季GDP

美國首次申請失業補助

美國三月待完成銷售房屋

業績報告：亞馬遜、羅技、麥當勞、三星電子、現代汽車、空巴、諾基亞、意法半導體

04/30　周五 南韓三月工業生產

南韓三月零售銷售

日本三月失業率

日本三月工業生產

日本Jibun銀行製造業PMI

德國第一季GDP

歐元區第一季GDP

歐元區四月通膨

芝加哥PMI(四月)

密西根通膨預期(四月)

業績報告：阿斯利康、巴克萊

《國際金融》企業財報強勁 歐股逼近歷史新高
《國際經濟》日本4月PMI兩極、3月CPI不振

(時報資訊)

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