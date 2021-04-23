下周國際新聞事件
04/26 周一 新加坡三月工業生產
美國三月耐久財訂單
達拉斯Fed製造業指數(三月)
業績報告：特斯拉、恩智浦、飛利浦
04/27 周二 南韓第一季GDP
日本央行利率決議
標普/凱斯席勒二月房價指數
美國二月房價指數
黎奇蒙Fed製造業指數(四月)
業績報告：超微、Alphabet、匯豐、微軟、瑞銀、星巴克、德儀
04/28 周三 API原油庫存報告
南韓四月消費者信心
日本三月零售銷售
澳洲第一季通膨
美國MBA抵押貸款申請
EIA原油/庫欣原油/餾分油/加熱油
業績報告：高通、蘋果、德銀、eBay、臉書、樂金顯示器、SK海力士
04/29 周四 美國Fed利率決議
德國四月失業率
歐元區四月經濟信心
美國第一季GDP
美國首次申請失業補助
美國三月待完成銷售房屋
業績報告：亞馬遜、羅技、麥當勞、三星電子、現代汽車、空巴、諾基亞、意法半導體
04/30 周五 南韓三月工業生產
南韓三月零售銷售
日本三月失業率
日本三月工業生產
日本Jibun銀行製造業PMI
德國第一季GDP
歐元區第一季GDP
歐元區四月通膨
芝加哥PMI(四月)
密西根通膨預期(四月)
業績報告：阿斯利康、巴克萊
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。