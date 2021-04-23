達比修有將於24日重返洛杉磯道奇主場，他在2017年敗掉兩場世界大賽，洛杉磯球迷一度非常恨他。達比修現在加盟聖地牙哥教士，也就是道奇在國聯西區的勁敵，不知1.8萬觀眾這次會怎麼迎接他。達比修坦然表示：「我接受球迷的怒火，我同時也不希望球迷為了噓我而感到內疚。請他們噓愈大聲愈好，不必在乎我的感受。」

達比修2018年轉戰芝加哥小熊，首度返回道奇主場比賽已經是2019年了，達比修當時陷入開場被噓、登板被噓、打擊被噓的窘境，賽前外野大螢幕出現他的照片，在廣播念出他名字之後，伴隨而來是5萬名觀眾巨大的噓聲。

令人意外的是達比修的反應，他從頭到尾都沒有惡言相向，反而還幫球迷說好話：「他們那麼努力幫球隊加油，而且球隊為了補強才交易(買達比修)，他們會批評球員是很合理的。」加上2017年的冠軍休士頓太空人被查出作弊，道奇2020年又如願摘冠，有些球迷因此後悔把怒氣發洩在達比修身上，他們在推特表示：「請別再噓達比修了，他是個好人，而且跟我們一樣都是受害者。」甚至有傳言說道奇球迷不會噓他，還歡迎他回來，這讓達比修很訝異。

提起前隊友柯蕭(Clayton Kershaw)，達比修表示自己2018年陷入受傷低潮，一度沒資格與柯蕭平起平坐。經過這些年重新以王牌身分對決柯蕭，還獲得柯蕭的肯定，「我對柯蕭只有滿滿的感謝之情。」

(中時新聞網)