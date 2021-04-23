國內超市接受的鳳梨規格是2台斤、2.5台斤、3台斤，外銷規格是3台斤，鳳梨太大反而滯銷。（周麗蘭攝）

古坑鄉永興果菜合作社為了調節鳳梨產量，去年底加工生產100％鳳梨汁「鳳梨鮮果萃」，上市後熱賣，日本也下單，合作社理事主席黃威騰表示，農民習慣種大鳳梨，但國內超市或外銷都不受歡迎，最近收到最重的一顆是7斤，只能做成果汁或脆片。

雲林縣古坑鄉的鳳梨一年四季都有，永興果菜合作社去年底試榨汁做成「鳳梨鮮果萃」，今年大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，永興合作社果汁生產線提早啟動，在甫閉幕的全中運試水溫，獲得廣大好評，日前已獲日本訂單。

黃威騰表示，加工成鮮果萃的用意消化大量鳳梨，穩定鳳梨價格，四月古坑鄉鳳梨進入盛產期，陸續把超大顆鳳梨壓榨成汁，100％原汁不加糖或水，市場接受度很高，是無心插柳的結果。

永興果菜合作社的鳳梨鮮果萃只做一季，在「雲林良品」電商平台價格是半打1箱599元。

他說，國內超市接受的鳳梨規格是2台斤、2.5台斤、3台斤，外銷規格是3台斤，但果農習慣大量施肥，果實超重，很難上市賣到好價格。

黃威騰說，鳳梨產量大，無法契約種植，市場需求考驗農友的栽種習慣，他多年勸說果農要種規格品，但採納意見的很少，最新最重紀錄是一顆7斤。

除了榨汁，永興合作社也雇工把全熟的鳳梨削切成片，乾燥作成果乾脆片，市場反應也不錯，目前正在申請興建全新加工廠，希望日後可以做到選果、裁切、、冷鏈、配送，以消化更多盛產的水果。

(中時 )