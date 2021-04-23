住院或手術要申請理賠，不用再一家一家保險公司去申請、送件。台北市政府與壽險公會等23日宣布，從5月3日起將建構「保險理賠醫起通」平台，首階段是北市聯合醫院、國泰、新光與萬芳醫院，及14家保險公司上線，保戶只要在醫院櫃台填寫資料交付同意書，並向其中一家保險公司申請理賠，就會透過壽險公會平台通知保戶的其他保單的承保保險公司。

即保戶若擁有數家保險公司不同的醫療險，若都有加入壽險公會平台，則保戶有住院或手術、門診等要申請醫療險理賠，只要向其中一家申請理賠，其他保險公司亦會收到通知，一併理賠，保戶不用再花時間逐一申請。

台北市副市場黃珊珊表示，一年有10萬多件醫療險理賠，浪費民眾諸多時間，而台北市籌備一年多，克服許多困難，建構此平台，像她自己就有六張醫療險，且常忘了自己有多少保單，未來有這個平台，加入的保險公司市占率達90％，民眾只要在參加的醫院提出申請，再上APP申請理賠，就可一起理賠，實現真正的智慧城市，而台灣走向科技國家，台北市願意當第一砲。

壽險公會理事長黃調貴亦強調，一直希望提升對保戶的服務，有了保全／理賠聯盟鏈，及增加的醫療理賠醫起通服務後，理賠將可連動。

民眾從5月3日之後，在四家合作醫院櫃台完成診斷證明書、費用證明書等資料申請同意書，再加投保的保險公司透過行動服務、網站或APP提出理賠申請，就能由聯盟鏈通知其他公司，省去一家一家申請，確保個資不會外洩。

壽險公會在2021年正式推出「保全／理賠聯盟鏈」後，接著推出「保險理賠醫起通」服務，目前有台北市立聯合醫院、國泰醫院、新光醫院及萬芳醫院加入，保險公司部分初步亦有12家壽險及2家產險將在5月3日上線，其餘公司將陸續加入。

首波上線的保險公司包括台灣人壽、保誠人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、第一金人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、富邦產險、國泰世紀產險。

台銀人壽、宏泰人壽、安聯人壽、中華郵政、保德信人壽、和泰產險及泰安產物等則是之後陸續上線。

(工商 )