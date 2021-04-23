台中市旱情嚴重，經濟部對台中市自來水實施供五停二政策，但市議員黃馨慧、黃健豪23日在議會質詢時抨擊，實際上很多地方都是供四停三，限水卻頻傳爆管，中央不檢討水公司管線老舊、汰換速度緩慢，卻優先討論調漲水價，這是「只准州官漏水」概念？水公司對此表示，北屯大坑地區有的位置較高一小部份在半夜已復水，西區有的在供水末端，大樓多用水量多，復水稍慢，部分地區爆管，因管線老舊，送水的壓力變動無法承受就發生爆管。

台中市經發局表示，全國國營事業中只有台灣自來水公司將總公司設於台中，去年台中地下管線漏水率卻是六都最高16.83％，高於平均漏水率13.9％。

市府強調，已請台水加速汰換台中老舊管線，台水於2020至2022年編列20億元汰換經費，預計2022年4月底前完工，市府已主動建立雙方管控平台，與台水攜手加速管線汰換時程，減少爆管情形，穩定水源供應。

台中市議員黃馨慧23日抨擊，很多地方變成供四停三，限水卻頻傳爆管，中央不檢討水公司管線老舊、汰換速度緩慢，卻優先討論調漲水價，這是「只准州官漏水」概念？（盧金足攝）

黃馨慧表示，台中自4月初開始自來水「供五停二」，民眾發起組團到供水區先逛夜市、再去旅館洗澡後回家。攤商或店家平日也要被迫停業休息二天，嚴重影響收入和生活，鄉親苦不堪言。此時，自來水公司管線卻頻頻爆管漏水，責任推給「管線老舊」，難道節約用水只民眾在「共體時艱」？

黃馨慧說，政府別再拿民眾納稅血汗錢編「前瞻計畫」大撒錢，請市府協調，監督追蹤自來水公司管線全面汰舊後，再討論水費。

黃健豪指出，北屯區位在周二、周三停水的甲區，直到周四晚上10時多，都還接到居住在新都生態公園週邊民眾反應停水的問題。

「令人氣憤的是，民眾自己打電話去台水陳情，獲得的回應都是制式的已恢復供水」，黃健豪表示，實際上就是還有一些管線問題未排除。

經發局長張峯源指出，近期中央實施台中「供五停二」限水措施，台灣自來水公司停水後啟動復水作業，塑膠管線壓力增加易導致破管，市府已成立管控平台，第一時間掌握並通報台水公司加速處理。

(中時 )