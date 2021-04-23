高齡少子化趨勢明確，新光保全宣告跨足長照產業，攜手台灣新光保全關懷社會福利基金會於板橋設立枋橋公共托老中心，因應台灣高齡化的社會結構，希望讓年長者在自己最熟悉的社區養老，讓社區中心成為長者的第二個家。

2020年台灣國內人口首次出現負成長，高齡少子化危機的趨勢難以逆轉，根據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年可能是處於失能或失智狀態，不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政壓力極大正因為情勢日趨嚴峻，更需要嚴肅面對。

新保枋橋公共托老中心，除了提供日間照顧服務，同時運用了新光保全堅實的科技基石，打造人性化、貼心且安全的在地空間。從出入口設置體溫監控，結合門禁管制的人臉辨識系統，活動型的防疫機器人隨時感應洗手、抗菌噴霧並做整體使用環境的空氣濾淨，透過前瞻科技應用，以環境淨化系統，能有效消除環境異味與殺菌，讓防疫更全面，此外友善浴室也設有防跌倒偵測裝置，隨時確保長輩的動態安全。

在日常活動規劃部分，設計喚起服務對象生命過程記憶的活動，從中發展興趣及啟發潛能，讓每一位服務對象從心裏感動，重拾成就與生命尊嚴，落實活躍老化目標，透過創新科技及結合在地文化特色，讓長者持續活躍，達成自立生活的願景，讓每一位參與其中的長輩融和入社區共生當中，使子女得以安心上班，家庭照顧者獲得喘息機會，日照長輩獲得健康促進活動以延緩退化速度。

新保也與新竹縣政府與社團法人新竹縣中華照護者關懷協會及智慧時尚股份有限公司攜手合作，提供「110年度新竹縣獨居老人在宅緊急救援通報服務」，協會採用新光保全的Care U雲端居家照護服務，完善的緊急通報處理服務，24小時遠距照護即時回應，同時當失智長輩自行外出時，藉由穿戴GPS手錶裝置的SOS求救功能，可遠端追溯每個配戴者軌跡，如遇走失或緊急事件，按下求救按鈕尋求救通報。

(中時 )