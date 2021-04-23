經濟學家表示，半導體短缺的問題惡化，恐導致美國經濟成長放緩，以及通膨暫時彈升。

種種因素匯聚在一起，已導致全球電腦晶片嚴重短缺。需求高漲加上供應鏈瓶頸，使汽車到電視乃至於觸控螢幕電腦等幾乎所有產品的訂單，都需要等待6個月以上才能出貨。

由於半導體是美國眾多經濟活動的核心，無法獲得解決的供應問題恐將對美國經濟造成衝擊。高盛經濟學家表示，在2021年的大部分時間裡，供應短缺將轉變成為通膨壓力，可能使受到影響之商品價格上漲多達3%，到今年底可能使通膨率上揚多達0.4個百分點。

高盛經濟學家Spencer Hill出具報告指出，儘管我們看到半導體短缺對GDP成長和工業的影響相對溫和，但這已成為預期今年核心商品通膨將居高不下的另一個原因。即使這次的衝擊，並不會導致料將在2021年蓬勃發展的經濟大幅放緩，但其影響仍可能是顯而易見的。高盛表示，其影響可能導致美國經濟產值縮水多達1%，但可能較接近於減少0.5%。

Hill並表示，儘管半導體僅占美國總產值的0.3%，但對GDP頁獻卻高達12%，晶片短缺可能使今年美國汽車產量減少2%～6%。由於晶片稀缺，已有多家汽車製造商被迫削減產量。

半導體業供應受阻的連鎖影響已越來越明顯。TS Lombard經濟學家Rory Green表示，隨著世界越來越緊密、越來越自動化和環保，GDP成長的每個部分都需要更多的半導體，IC晶片已經成為經濟活動的重要大宗商品。Green將半導體稱為「新石油」，凸顯出半導體供應中斷可能造成的全球影響。

高盛經濟學家Hill並表示，通膨的影響或許不會持續太久，因為在今年晚些時候和2022年初，供應情況將有所改善，但現在的供應短缺已經成為預期今年核心商品通膨將走升的另一個理由。

(時報資訊)