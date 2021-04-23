花蓮縣身心障礙人口數占總人口數的8.11％，高居全台第一，老年人口更高達16.89％，不過位在中區的鳳林鎮，老年人口比竟高達24.15％，可謂花蓮「最老」鄉鎮；花蓮縣輔具資源中心考量偏鄉長者與身障者需求，選在鳳林鎮增設服務據點，提供每周三的輔具相關業務諮詢與維修，減少民眾為輔具舟車勞頓的辛勞。

「雖然我們很努力的學習，但還是希望能像一般人一樣生活」，一名居住在鳳林鎮的蔡小姐與丈夫同為脊髓損傷者，因長期以相同姿勢坐在輪椅上，導致局部皮膚因不透氣及壓力過高進而潰爛、壓瘡，因此氣墊床與坐墊對他們來說是非常重要的生活輔具。

當他們夫妻倆得知鳳林鎮上設有輔具中心的服務據點後，直呼「太好了」，蔡小姐說，鳳林還沒有服務據點時，以往必須等待輔具團隊到宅服務，才能一併提出問題，不過花蓮地形狹長且需求者逐漸增加，有時要等上3個星期至一個月，或自行開車北上市區的輔具資源中心，對身障者來說很不方便。

蔡小姐說，僅管鳳林鎮的輔具服務據點不是每天開放，但每週至少有固定時間提供相關諮詢服務，讓她與丈夫能克服諸多不便。

花蓮門諾醫院自2019年受花蓮縣政府委託承辦花蓮輔具資源中心，在花蓮市、國軍花蓮總醫院、萬榮衛生所、玉里衛生所、卓溪鄉、豐濱鄉、壽豐鄉及光復鄉公所8處設置服務據點，協助需求者及家庭對輔具的認識，藉由轉介申請克服地理環境的不便，迄今逾2萬人受惠。

另外，輔具中心減輕需求者負擔，凡設籍花蓮者，具有低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者，輔具維修補助最高可申請3千元。

(中時 )