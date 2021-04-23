搶母親節感恩商機，台北松山意舍酒店提供多種孝親提案，並以雙寵特別企劃供選擇，5月8日至9日週末午餐與晚餐時段，提供全自助式buffet與私廚四人分享餐等兩種用餐選擇，即日起至5月31日止，主廚並另特別設計母親節「私廚包廂菜單」以四人分享餐型式供應。Que原木燒烤餐廳甜點，也針對母親節製作出可外帶的5吋『母親節桑椹優格慕斯蛋糕』，售價新780元，4月30日前預訂可再享9折優惠。

台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳的假日早午餐半自助式buffet一向受到家庭客層的歡迎，為提供更多喜愛大啖buffet餐點的客人，Que餐廳假日『晚餐』用餐方式全新改版，以全自助式buffet方式呈現，推出『火烤和牛海鮮週末自助晚餐』，成人每人只要1,380元+10％，兒童680元+10％，現切爐烤主餐檯上有澳洲和牛、美國肋眼牛排、紐西蘭羊排、雲林豬里肌、現烤新鮮海蝦等多樣肉品主菜，廚師更會至桌邊服務，現削巴西烤肉中最經典的牛沙朗蓋肉『原木燒烤巴西式森巴皇后牛排』等串烤肉類，豐盛的buffet檯上更不可錯過現點現煮麵檯，有雞蛋寬麵、貓耳朵等多種麵條搭配松露醬等多種義式醬汁及蝦仁、燻雞等配料可以自由搭配選擇，海鮮吧上滿滿的生魚酷多及鮮蝦、多種時令高纖沙拉吧、道道精緻用心的熱食、每日現熬湯品、甜點飲料、國內外新鮮水果等百種料理無限取用。母親節期間成人每人只要1,580元+10％，兒童750元+10％，則可再享用每位成人半隻現烤波士頓活龍蝦、每位兒童一隻火烤明蝦。

台北松山意舍酒店的私廚包廂是許多求婚、慶祝重要節日的客人首選口袋名單，即日起至5月31日止，主廚特別用心設計母親節私廚包廂菜單，四人分享餐9,800元+10％，主餐提供極具分量的『原木燒烤美國Brandt自然帶骨肋眼牛排35oz』以及兩尾『波士頓活龍蝦』提供一家人分享，搭配前菜、吉拉多生蠔海鮮盤、中西合併口味的松露菜飯、法式黑蒜澄清雞湯、爐烤蔬菜、母親節桑椹優格慕斯蛋糕5吋及飲品等道道口感精緻等私廚精緻餐點，此外，還可以888元加購入住101或河景雙人中房一晚，十分適合一家人於包廂內溫馨享用母親節大餐，再招待媽媽一個放鬆愉快的住宿體驗，絕對是最好的母親節禮物。

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