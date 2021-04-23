台中市議員陳淑華表示，台中市府興建社會住宅的時程遠趕不上建商炒房的速度，市民居住問題越來越困難，憂心解決年輕人住宅問題攏是假。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕23日在市議會面對民進黨議員批評「2022年5000戶社會住宅完工是假消息」時強調，她上任前，台中僅完成891戶好宅，上任後力拚完工或興建中的好宅目標為5000戶，日前西屯國安好宅一期開工，也是西屯第一處開工的好宅，開工後台中已有4858戶好宅完工或興建中，有信心能完成目標。

市議員陳淑華今日在議會專案報告時指出，社會住宅是蔡英文總統重大政策，是實現世代正義、居住正義政策，解決年輕人的住宅需求與問題，尤其這兩年房價飆漲到無法無天，成了各地方政府競相推出的政策。

陳淑華指出，台中市府社會住宅大都在前市長林佳龍任內規畫，今年提出在盧秀燕任期內5000戶社會住宅「達標」；但是，2019年5月在盧秀燕的臉書、市政府的新聞稿都發稿，正式宣告要在2022年5000戶社會住宅「完工」。

她要求盧秀燕強化執行力，不要混淆視聽、誤導市民，否則市府興建社會住宅的時程遠趕不上建商炒房的速度，市民居住問題越來越困難，社會住宅竟然幾乎都出現落後的狀況，市民居住問題也跟著延長，解決年輕人住宅問題攏是假。

盧秀燕強調，她上任後力拚任內完工或興建中的好宅目標為5000戶，且不是規劃，而是實際執行，今年度興辦戶數將可達5108戶，提早達成4年5000戶目標。

「不是規劃，是實際執行！」盧秀燕表示，中央住宅政策，台中分配戶數為1.2萬戶，中央跟地方各負責約1半，中央交給市府負責5千多戶，現在已完工或興建中的戶數已達4858戶，加上今年6月太原育賢段250戶將開工，提早達成興辦目標，達標後也會繼續規劃推動，不僅達成中央交付市府的任務，更要超前部署，落實居住正義。

對於議員關心原規劃於太原段的社宅轉移至西屯區興建，台中市住宅發展工程處說明，西屯區國安1期好宅是由原北屯區太原段基地易地興建而來，由於北屯好宅量較多，希望達到各區平衡，因此移至需求度較高的西屯，並將戶數從450戶提升至500戶，並保留二、三期增建700餘戶的興建空間，換址興建戶數更多，成為西屯第一個開工的好宅。

住宅處指出，盧秀燕上任後，新增西屯區國安段及烏日區新榮和等2處基地，目前包含規劃設計、工程發包、興建中及完工戶數總計6048戶，其中已完工或興建中達4858戶，加上太平育賢3期250戶預計今年中動土興建，提早達成4年5000戶的興辦目標。

(中時 )