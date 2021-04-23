北市政府消防局統計，今年1至3月導致傷亡火災的起火原因，以菸蒂占44.4％最高，其次為自殺及電氣因素各占22.2％，共造成4人死亡及7人受傷。其中，有2名死者為行動不便長者，於睡覺前在床及沙發上抽菸，煙灰或煙蒂掉落床舖，經長時間蓄熱起火燃燒。

消防局呼籲防範菸蒂釀災應注意：

1. 勿隨意丟棄菸蒂：吸菸後務必確實熄滅菸蒂，避免以彈菸灰方式熄滅菸蒂。

2. 定期清理菸灰缸：避免菸灰缸內累績過多菸蒂，同時避免菸蒂直接倒入垃圾桶或塑膠袋，以防蓄積悶燒引發火災。

3. 勿於睡前或飲酒後吸菸：因睡前或飲酒後精神狀態不佳，菸蒂容易掉落或未注意隨手放置於其他物品上，接觸可燃物後引發火災。

4. 使用鐵製或不燃材質之垃圾桶，避免菸蒂引燃垃圾桶內可燃物時擴大延燒。

電器火災以延長線最多，消防局提醒應定時檢查。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局表示，在所有火災起火原因，前兩名為爐火烹調及電氣因素。常見於油炸、快炒店的油鍋起火，雖占爐火烹調火災件數不多，卻因發生時間快、人員反應不及，易造成財物損失或人員傷亡。油鍋起火發生主因為鍋底持續加熱導致油溫不斷升高到發煙點，此時油氣可能起火燃燒。一旦發生油鍋起火，應迅速將瓦斯開關關閉，初期火勢可蓋上鍋蓋後，再用濕毛巾完全覆蓋阻隔空氣方式滅火，或以手提式滅火器滅火，千萬不可以水滅火或將鍋子搬離，除會造成油料噴濺、突沸狀況，更可能造成火勢擴大延燒危害搶救者。

此外，電氣火災以延長線13件最多。進一步統計近3年共79件延長線火災，發現起火時狀況以「電源線老化」居首 ，「電源線受擠壓」次之，再其次分別為「插過多插頭且為耗電功率較大之電器」、「延長線一條接一條」及「延長線插座有水分或灰塵」。電源線使用不慎易造成被覆老化、擠壓、拉扯或隨意亂接延伸電線等，都可能導致短路引發火災。應定期檢查電源線有無被重物或家具重壓痕跡，如發現被覆劣化破損應立即更換。檢視插座處有無潮濕、焦黑、綠鏽或堆積灰塵等異常現象，應擦拭保持乾燥與乾淨，避免積污導電現象造成短路著火。

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